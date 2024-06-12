ساعة جوجل الذكية تكتشف تعرضك لحادث سيارة

طرحت جوجل بعض مزايا الأمان الجديدة والمحسنة لمجموعة ساعاتها الذكية Pixel Watch مع التصحيح الأمني ​​لشهر يونيو 2024.

وأصبحت Pixel Watch الآن على مستوى التصحيح الأمني ​​لشهر يونيو 2024. واستنادًا إلى Wear OS 4، فإن TWD9.240605.001.A1 هو رقم الإصدار لجميع النماذج.

وتحصل ساعة Pixel Watch 2 على ميزة اكتشاف حوادث السيارات، في حين تحصل كلتا ساعتي Pixel Watch على ميزة اكتشاف السقوط المحسّنة.

وأصبح اكتشاف حوادث السيارات متاحًا عبر هواتف Pixel منذ عام 2019، وتعمل الميزة بطريقة مماثلة عبر Pixel Watch 2.

وبمجرد أن تكتشف الساعة أنك تعرضت لحادث سيارة خطير، فإنها تتحقق للتأكد من أنك بخير عبر رسالة تظهر عبر الشاشة.

وإذا لم تستجب للرسالة، فإن الساعة الذكية تتصل بخدمات الطوارئ تلقائيًا، مع إخطار جهات اتصال حالات الطوارئ بموقعك في الوقت الفعلي.

وتتمتع مجموعة Pixel Watch بخاصية اكتشاف السقوط منذ مدة، مع أن تحديث جوجل الجديد موجه نحو راكبي الدراجات.

ولم تدخل جوجل في الكثير من التفاصيل، مع أنها عدلت الخوارزمية للتمييز بين السقوط الشديد أثناء المشي وبين السقوط من دراجتك.

وتحاول جوجل اللحاق بشركة آبل في هذا المجال، إذ قدمت الشركة المصنعة لهواتف آيفون ميزة اكتشاف السقوط للدراجات مع طرحها لنظام التشغيل watchOS 8 في عام 2021، كما قدمت ميزة اكتشاف الحوادث عبر ساعتها الذكية Apple Watch Series 8 الصادرة في عام 2022.

وأطلقت جوجل ساعتها الذكية Pixel Watch في عام 2022، وتواصل عملاقة البحث مع هذه التحديثات سد فجوة المزايا بين ساعات آبل الذكية والساعات الذكية التي تعمل بنظام أندرويد.

وتحتوي مزايا الأمان هذه بعض التحذيرات، إذ يجب أن يكون لديك موقع ممكّن أو خدمة LTE أو اتصال بالإنترنت عبر هاتفك. كما أن ميزة اكتشاف السقوط غير متاحة أيضًا في كل بلد حتى الآن.

ولا يقتصر التحديث لهذا الشهر على مزايا السلامة، إذ تحصل كلتا ساعتي Pixel Watch أيضًا على باي بال PayPal في محفظة جوجل Google Wallet.

وتستطيع الآن جميع الساعات الذكية التي تعمل بنظام التشغيل Wear OS 3 الوصول إلى تطبيق Google Home المجدد.