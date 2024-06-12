“دو” تطلق خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي السيادي لدعم القطاع العام في الإمارات

أعلنت (دو)، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، اليوم، توقيع اتفاقية تعاون مع شركة (أوراكل) لاستخدام منصة (Oracle Alloy) في تقديم خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي السيادي للقطاع العام والجهات الحكومية في دولة الإمارات، مع التركيز في دبي والإمارات الشمالية.

وقد وقعّت هذه الاتفاقية أمس على هامش فعاليات خلوة الذكاء الاصطناعي، التي عقدت في دبي، واستضافت عددًا من صنّاع القرار والخبراء والمتخصصين والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، وكبرى شركات التكنولوجيا العالمية لمناقشة أبرز المستجدات والتحديات والفرص المتعلقة بالذكاء الاصطناعي محليًا وعالميًا.

الخدمات السحابية الفائقة:

تُعدّ (Oracle Alloy) منصة بنية تحتية سحابية تُمكن شركاء أوراكل من العمل كمزودين للخدمات السحابية لعملائهم. وستُمكن هذه المنصة (دو) من توفير أكثر من 100 خدمة من خدمات البنية التحتية السحابية، إلى جانب خدماتها وتطبيقاتها السحابية.

وبذلك تصبح شركة (دو) أول مزود محلي للخدمات السحابية الفائقة، حيث ستتمكن من تقديم مجموعة شاملة من الخدمات السحابية التي تحمل علامتها التجارية كجزء من محفظتها.

حلول الذكاء الاصطناعي السيادي:

تستفيد (دو) أيضًا من التعاون المُوسع بين شركتي أوراكل وإنفيديا، إذ يمكنها تقديم حلول الذكاء الاصطناعي السيادي ووحدة معالجة الرسوميات الجديدة كخدمة للجهات الحكومية في دبي والإمارات الشمالية.

وأفادت (دو) بأن الخدمات السحابية وخدمات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي من أوراكل، مع منصة الحوسبة المتسارعة والبرمجيات من إنفيديا بالإضافة إلى مختلف الحلول والتطبيقات، ستسهم في تعزيز سرعة نشر قدرات الذكاء الاصطناعي عبر الجهات الحكومية والقطاع العام في دولة الإمارات.

وتعليقًا على ذلك، قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو): “لقد أصبحت دولة الإمارات واحدة من أسرع أسواق الخدمات السحابية نموًا في العالم، حيث تستفيد الجهات الحكومية في الدولة بصورة متزايدة من الفوائد التي توفرها الحوسبة السحابية، بما يشمل: المرونة والكفاءة والأمان والوصول إلى أحدث التقنيات الرقمية مثل: الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي”.

ومن جانبه، قال نيك ريدشو، نائب الرئيس الأول للتكنولوجيا ورئيس شركة أوراكل في دولة الإمارات: “تتمتع دو بمكانة جيدة لمساعدة الجهات الحكومية في دبي والإمارات الشمالية في الاستفادة من الأداء العالي والمرونة التي توفرها خدمات أوراكل السحابية، والاستفادة من الفرص التي توفرها التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي لتعزيز أداء الخدمات الحكومية والنمو الاقتصادي”.