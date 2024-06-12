أعلنت آبل قبل يومين نظام التشغيل macOS Sequoia الجديد بالإضافة إلى نظامي iOS 18 و iPadOS 18، وأنظمة تشغيل أجهزتها الأخرى، بالإضافة إلى إعلان مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي التي تُسمى (Apple Intelligence).

أطلقت آبل النسخة التجريبية من نظام التشغيل macOS Sequoia ومن المُتوقع إصدار النسخة النهائية في خريف العام الجاري، وسيصل هذا النظام إلى حواسيب ماك المتوافقة التي سنذكرها فيما يلي:

أولًا: ما حواسيب ماك المتوافقة مع macOS Sequoia الجديد؟

يمكنك تثبيت macOS Sequoia على أي حاسوب ماك يعمل حاليًا بنظام macOS 14، لكن مزايا الذكاء الاصطناعي (Apple Intelligence) تتوافق مع حواسيب ماك التي تعمل بمعالجات Apple Silicon فقط، ابتداءً من معالج M1. وهذا يعني أن قائمة حواسيب ماك المتوافقة مع نظام macOS Sequoia الجديد تشمل ما يلي:

حواسيب MacBook Pro التي صدرت في عام 2021 أو بعد ذلك، بالإضافة إلى حاسوب MacBook Pro الذي يعمل بمعالج M1 والذي صدر في عام 2020.

حواسيب MacBook Air التي صدرت في عام 2022 أو بعد ذلك، بالإضافة إلى MacBook Air الذي يعمل بمعالج M1 والذي صدر في عام 2020.

حواسيب iMac التي صدرت في عام 2021 أو بعد ذلك.

حواسيب Mac mini التي صدرت في عام 2020 أو بعد ذلك.

حواسيب Mac Studio التي صدرت في عام 2022 أو بعد ذلك.

حواسيب Mac Pro التي صدرت في عام 2023.

إذا لم تكن تعرف بدقة اسم طراز جهازك فيمكنك التحقق من ذلك بسهولة بالنقر فوق زر القائمة الرئيسية في الجهة اليُسرى العلوية، ثم اختيار (حول هذا الجهاز) About this Mac. وسيُعرض اسم حاسوب ماك ورقم الإصدار في الجهة العلوية.

ثانيًا: ما أبرز المزايا الجديدة القادمة إلى حواسيب ماك في نظام macOS Sequoia؟

يضم نظام التشغيل (macOS Sequoia) القادم لأجهزة ماك العديد من التحسينات والمزايا الجديدة، وأبرزها:

مزية (انعكاس آيفون) iPhone Mirroring التي تتيح الوصول الكامل إلى هاتف آيفون والتحكم فيه مباشرةً من حاسوب ماك.

تطبيق Passwords الجديد الذي يسهل إدارة كلمات المرور في مكان واحد.

مزية (Highlights) في متصفح سفاري لتسهيل اكتشاف المعلومات في صفحات الويب.

تحسين تجربة الألعاب في حواسيب ماك لتصبح غامرة بفضل الصوت المكاني المخصص.

إصدارات جديدة من بعض الألعاب، مثل: Assassin’s Creed Shadows و Frostpunk 2 وغيرها.

ويحتوي نظام macOS Sequoia أيضًا على مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة (Apple Intelligence) التي ستصبح متاحة في وقت لاحق من هذا العام، وسيتمكن مستخدمو ماك من استخدام تلك المزايا لمساعدتهم في كتابة الرسائل الإلكترونية والمستندات أو إعادة صياغتها، وتوليد الصور عبر أداة Image Playground وغير ذلك.