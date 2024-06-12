جوجل تجلب نموذج Gemini Nano إلى هواتف Pixel 8

توفر جوجل نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini Nano لمستخدمي Pixel 8 و Pixel 8a بعد التشويق له في شهر مارس.

ويسمح التحديث الجديد للمستخدمين بالوصول إلى النموذج بصفته خيارًا للمطور، ويجب عليك الانتقال إلى خيارات المطور لتشغيله.

وبصرف النظر عن ذلك، يتضمن التحديث دعم اتصال Display Port لهواتف Pixel 8 و Pixel 8a والبحث العكسي عن أرقام الهاتف بحثًا عن أرقام غير معروفة واكتشاف السقوط والحوادث للساعة الذكية Pixel Watch 2 وإشعارات جرس الباب عبر جهاز Pixel اللوحي.

ويعمل نموذج Gemini Nano على تمكين ملخصات تفصيلية للنسخ في تطبيق Recorder. ولم تتوسع الشركة في نوع المزايا التي يجلبها نموذج الذكاء الاصطناعي.

ويدعم تطبيق Recorder الآن اكتشاف أسماء المتحدثين والقدرة على تصدير النصوص إلى ملفات نصية أو مستندات جوجل عبر أجهزة Pixel 6 أو الأحدث.

وتتضمن التحديثات المفيدة الأخرى دعمًا لمعيار Display Port من خلال منفذ USB-C بالجهاز، مما يتيح لك مشاهدة المحتوى عبر شاشة كبيرة.

ويوفر التحديث أيضًا بحثًا عكسيًا عن رقم الهاتف يتيح لك البحث عن أرقام غير معروفة من سجل المكالمات.

وليس من الواضح إذا كانت جوجل تستخدم قاعدة بيانات معرف المتصل الخاصة بها أو قاعدة بيانات أخرى تابعة لجهة خارجية.

والجدير بالذكر أن تطبيقات، مثل تروكولر Truecaller، تقدم بحثًا عكسيًا ويمكن أن تتكامل مع برنامج الاتصال أيضًا لإظهار معرف المتصل.

وتعمل الآن ميزة “العثور على جهازي” عبر هواتف Pixel 8 و Pixel 8 Pro و Pixel 8a حتى عندما يكون هاتفك مغلقًا. وقالت جوجل إن التطبيق يمكنه تحديد موقع الجهاز المغلق لمدة 23 ساعة على الأقل.

ويجلب التحديث الاختيار اليدوي للعدسات في الكاميرا إلى Pixel 6 Pro و Pixel 7 Pro و Pixel Fold، وهي ميزة كانت متاحة عبر Pixel 8 Pro.

وفي حال إيقاف تشغيل هذا الإعداد، فإن الكاميرا تختار تلقائيًا العدسة بناءً على الكائنات التي تركز عليها في الإطار.

وتعمل جوجل على تحديث دعم صور HDR Plus عبر Pixel 6 والأجهزة الأحدث لاكتشاف اللقطة الفضلى تلقائيًا عند الضغط على زر الغالق.

ويتلقى جهاز Pixel اللوحي إشعارًا محدثًا لجرس الباب مع لقطة لمن هو على الباب. ويمكنك البدء بالتحدث معهم أو إرسال رد سريع مباشرةً من الإشعار.

وتضيف جوجل أيضًا أداة Google Home Favorites في المعاينة العامة إلى جميع الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 12 أو الإصدارات الأحدث. وتتيح لك الأداة الوصول إلى أجهزتك المنزلية الذكية والتحكم فيها بسهولة.