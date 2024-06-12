“بريسايت” و”دِل تكنولوجيز” تتعاونان لتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإمارات

أعلنت شركة (بريسايت) Presight، لتحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، وشركة (دِل تكنولوجيز) Dell Technologies، اليوم، توقيع مذكرة تفاهم لتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وستسمح المذكرة لشركة (بريسايت)، التي يقع مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بتسخير إمكانات التقنيات المتقدمة والحلول المتخصصة، التي تلبي المتطلبات المتزايدة للعصر الرقمي.

ويركز تعاون الطرفين في تطوير بنى مبتكرة لتحليلات شبكات النفاذ الراديوي المفتوحة، وإنترنت الأشياء والحوسبة الطرفية، وذلك من خلال الجمع بين خبرة (بريسايت) في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات، وقدرات (دِل) في مجال الحوسبة والتخزين وحماية البيانات وحلول الشبكات.

وتعليقًا على هذا التعاون، قال عادل الشارجي، المدير التنفيذي للعمليات في شركة (بريسايت): “تمثل مذكرة التفاهم خطوة مهمة لتعزيز الابتكار وتطوير التحول الرقمي، ونحن نتطلع قدمًا إلى الاستفادة من هذا التعاون لتزويد عملائنا بحلول متطورة ومستدامة وآمنة وقابلة للتطوير، ترسي معايير جديدة للقطاع”.

ومن جهته، قال وليد يحيى، المدير العام لشركة “دِل تكنولوجيز” في دولة الإمارات: “تُعدّ الرؤى التي توفرها البيانات عامل تميز مهمًا لمعالجة المخاوف التجارية المتزايدة في هذا العصر الرقمي الذي نعيشه اليوم، ونهدف من خلال العمل مع بريسايت إلى مساعدة عملائها في تحفيز الابتكار وتقديم قيمة غير مسبوقة في مشهد الأعمال السريع التطور”.