السعودية تستثمر في تقنيات استمطار السحب لتحسين الطقس خلال موسم الحج 

تواصل المملكة العربية السعودية جهودها الرامية إلى تحسين الطقس في مختلف مناطقها، وذلك من خلال برامج أبحاث علمية ودراسات متطورة تنفذها تحت إشراف خبراء متخصصين.

وقد أكد البرنامج الإقليمي لاستمطار السحب، التابع للمركز الوطني للأرصاد في المملكة، وجود عدد من الدراسات البحثية الجارية لتحسين الطقس في مختلف المناطق، بما يشمل: العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة.

وتهدف هذه الدراسات إلى الاستفادة المثلى من الفرص والتقنيات المتاحة لتحسين أحوال الطقس، وتتضمن استخدام تقنيات حديثة مثل: المولدات الأرضية وطائرات أبحاث فيزياء السحب.

ويؤكد البرنامج أهمية الاستثمار في تطوير التقنيات لتحسين الموارد الطبيعية، ويرى أن الأبحاث والتقنيات تُعدّ دليلًا راسخًا على يقين المملكة بأهمية هذا المجال.

ويشدد البرنامج على التزامه بإطار علمي ودور محدد في إدارة ملفات ودراسات تقنيات تحسين الطقس، وذلك من خلال الحلول العلمية والعملية ودراسة إمكانيات الاستفادة المثلى من كافة الفرص التي تحقق أهدافه في زيادة الهاطل المطري وتحسين الطقس في جميع مناطق المملكة.

ما استمطار السحب وكيف يحدث؟

يمكن تعريف (استمطار السحب) بأنه عملية تحفيز للسحب والغيوم لإطلاق محتواها من الماء فوق مناطق محددة باستخدام تقنيات صناعية. وتجري هذه العملية باستخدام طائرات مخصصة لبذر مواد دقيقة – مثل مركّب يوديد الفضة – ليس لها ضرر على البيئة في أماكن محددة من السحب، مما يغير العمليات الفيزيائية الدقيقة داخل السحابة نفسها.

ويُعدّ الاستمطار عملية فعالة منذ عقود، وقد كشفت ‏دراسات أن مركّب يوديد الفضة غير ضار وأن استمطار السحب يؤدي إلى زيادة في ‏هطول الأمطار بنسبة تتراوح بين 5% و15%. ‏

وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج الإقليمي لاستمطار السحب في السعودية شهد زيادة في ساعات الطيران المكثفة لعمليات الاستمطار هذا العام، إذ بلغت 1530 ساعة، بالإضافة إلى 110 ساعات مخصصة لأبحاث تقييم أداء وفعالية الاستمطار.

ووفقًا للتقديرات الأولية، فإن حصيلة الأمطار التي نتجت عن عمليات الاستمطار تجاوزت أربعة مليارات متر مكعب في المناطق المستهدفة في المملكة العربية السعودية، مما يُبرز نجاح الجهود المبذولة وتأثيرها الإيجابي في زيادة المتوسط الهاطل المطري.

فيديو | المدير التنفيذي لبرنامج استمطار السحب م. أيمن البار: نتيجة برنامج الاستمطار.. في العام الماضي زاد متوسط الهاطل المطري لأكثر من 20%#الملتقى_الوطني_للتشجير #الإخبارية pic.twitter.com/GC3QiFHDSD — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 6, 2024

تأثير الذكاء الاصطناعي:

أكد الدكتور أيمن غلام، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الجوية خلال منتدى المياه السعودي، الذي عُقد في مطلع شهر مايو الماضي في الرياض، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أسهمت في تعزيز عمليات البذر السحابي ودعم القرار التنبئي لعمليات الاستمطار.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يساهم أيضًا في تحليل البيانات الجوية الضخمة لتحسين إدارة الموارد المائية واستخدامها، والتخفيف من آثار الجفاف، وتقليل المخاطر المرتبطة بالتغيرات الجوية المفاجئة، بالإضافة إلى توجيه تدفق المياه بصورة أكثر كفاءة، وتعزيز استدامة وسلامة السدود.

الرئيس التنفيذي للمركز د. أيمن غلام يستعرض دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التنبؤات الجوية والاستمطار، وذلك في جلسة بعنوان (الدور المهم للذكاء الاصطناعي والأدوات الحديثة في صناعة المياه)، ضمن أعمال #منتدى_المياه_السعودي بمدينة #الرياض #نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/fykmRuwGbc — المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) May 1, 2024

وقد أكد أن البرنامج الإقليمي لاستمطار السحب يُعدّ ركيزة أساسية لمكافحة التصحر والجفاف وزيادة الغطاء النباتي، وقد ساهم في زيادة معدل الهطول المطري بنسبة تصل إلى 20% باستخدام أحدث التقنيات.

وتُعدّ هذه الجهود دليلًا على التزام المملكة العربية السعودية بتطوير تقنياتها وتحسين مواردها الطبيعية، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة المواطنين.