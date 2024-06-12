السعودية تدشن التاكسي الجوي الذاتي القيادة في موسم الحج

دشَّنت المملكة العربية السعودية اليوم تجربة التاكسي الجوي الذاتي القيادة في المشاعر المقدسة، وذلك بهدف تطبيق أحدث تقنيات النقل المستقبلي واعتماد نماذج نقل جديدة ومبتكرة صديقة للبيئة في موسم الحج.

وقد تضمنت هذه التجربة التي دشنها معالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، إقلاع التاكسي الجوي الكهربائي بشكل عمودي وتُعدّ هذه الطائرة أول تاكسي جوي في العالم مرخص من سلطة طيران مدني.

كما عرضت هذه التجربة الخدمات التي يمكن أن يوفرها التاكسي الجوي؛ في نقل حجاج بيت الله الحرام بين المشاعر المقدسة والمساهمة في تيسير التنقل في حالات الطوارئ ونقل المعدات الطبية، وتقديم الخدمات اللوجستية عبر نقل البضائع.

توظيف التقنيات الحديثة والمتقدمة:

وأكد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية أن تدشين تجربة التاكسي الجوي؛ يأتي ضمن مبادرة منظومة النقل والخدمات اللوجستية في تطبيق أحدث تقنيات النقل المستقبلي، واعتماد نماذج نقل جديدة ومبتكرة صديقة للبيئة تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتدعم استدامة قطاع النقل الحديث وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية المملكة 2030 .

وأضاف معاليه: “تعمل مبادرات ومشاريع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية على توظيف التقنيات الحديثة والمتقدمة، سواء تقنيات التاكسي الجوي أو السيارات الكهربائية أو القطار الهيدروجيني لتعزيز مجالات التنقل الذكي”.

وأكد أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية تعمل على تعزيز مجالات التنقل الذكي وتطوير التشريعات والقوانين والأنظمة التي تُمكّن من توظيف التقنيات الحديثة، إلى جانب توفير بيئات تجريبية للعمل على توسيع إدخال مختلف تقنيات النقل المستقبلي، ونوه معاليه بالدعم الكبير واللامحدود من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، لمشاريع ومبادرات منظومة النقل والخدمات اللوجستية.

معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة @ksagaca؛ يدشن اليوم في المشاعر المقدسة؛ تجربة #التاكسي_الجوي ذاتي القيادة.

وتضمنت التجربة إقلاع التاكسي الجوي الكهربائي كأول تاكسي جوي في العالم مرخص من سلطة طيران مدني، بحضور معالي @AlduailejA ومعالي نائب وزير النقل والخدمات… pic.twitter.com/yZ1FweK7Wp — هيئة الطيران المدني (@ksagaca) June 12, 2024

ومن جانبه، أوضح الأستاذ عبد العزيز الدعيلج، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن منظومة الطيران المدني تحرص على تطوير كافة الخدمات في مجال الطيران المدني وفق توجيهات القيادة الرشيدة، وتسخر الجهود والإمكانات كافة لخدمة ضيوف الرحمن، بما يحقق التكامل مع الجهود والخطط التي تقوم بها مختلف الجهات الحكومية الأخرى لتقديم جميع التسهيلات لخدمة ضيوف الرحمن ليؤدوا نسكهم بكل يسر وطمأنينة.

مزايا استخدام التاكسي الجوي في موسم الحج:

سرعة التنقل: ستقلل هذه الخدمة من زمن التنقل بين المطار والفنادق بنحو كبير، مما يوفر على الحجاج الوقت والجهد.

ستقلل هذه الخدمة من زمن التنقل بين المطار والفنادق بنحو كبير، مما يوفر على الحجاج الوقت والجهد. تقليل الازدحام: تساهم هذه الخدمة في تخفيف الازدحام على الطرقات، خاصة خلال موسم الحج.

تساهم هذه الخدمة في تخفيف الازدحام على الطرقات، خاصة خلال موسم الحج. تسهيل نقل المستلزمات الطبية: تسهل هذه الخدمة نقل البضائع والمستلزمات الطبية في الحالات الطارئة، كما تساعد في إنجاز مهام المراقبة والتفتيش.

تسهل هذه الخدمة نقل البضائع والمستلزمات الطبية في الحالات الطارئة، كما تساعد في إنجاز مهام المراقبة والتفتيش. حماية البيئة: ستستخدم هذه الخدمة طائرات كهربائية صديقة للبيئة، مما يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية.

وتجدر الإشارة إلى أن تجربة التاكسي الجوي تُعدّ إحدى مبادرات منظومة النقل والخدمات اللوجستية ضمن 32 تقنية حديثة تُطبق في موسم الحج هذا العام، وذلك في إطار جهود المنظومة لتبني التقنيات الحديثة وتسخيرها لخدمة ضيوف الرحمن.