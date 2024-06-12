إيلون ماسك يهدد بحظر هواتف آيفون في شركاته بعد إدماج ChaGPT

عبّر الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، إيلون ماسك، عن قلقه الشديد بشأن الشراكة المعلنة بين شركتي آبل و OpenAI بعد إعلان آبل إدماج ChatGPT في أجهزتها.

وقال ماسك في منشور له عبر منصة إكس: “إذا أدمجت آبل ChatGPT على مستوى نظام التشغيل، فسوف تُحظر أجهزتها في شركاتي. هذا انتهاك غير مقبول للأمن”.

وخلال الكلمة الرئيسية في مؤتمر WWDC 2024، كشفت آبل عن خططها بشأن الذكاء الاصطناعي، إذ أعلنت مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي باسم Apple Intelligence، وتعتزم إضافتها إلى أنظمة التشغيل الخاصة بها في الخريف المقبل.

ولم تلقَ فكرة التوسع المستمر للذكاء الاصطناعي قبولًا واسعًا لدى بعض عملاء الشركة، بالإضافة إلى المتخصصين في مجال الأمن السيبراني.

وأضاف ماسك لاحقًا أن هذه السياسة ستشمل الزوار أيضًا، إذ قد يضطر الزوّار إلى ترك أجهزة آبل الخاصة بهم قبل الدخول إلى الشركات.

وقال ماسك أيضًا: “من السخيف أن آبل ليست ذكية بما يكفي لتطوير ذكائها الاصطناعي الخاص، لكنها تدعي أنها قادرة على ضمان حماية أمن المستخدمين وخصوصيتهم عند تسليم بياناتهم إلى OpenAI. آبل لا تملك أي فكرة عما يحدث بالفعل عندما تسلم بياناتك إلى OpenAI. إنهم يبيعونك على المكشوف”.

ولجأ بعض مستخدمي منصة إكس إلى ميزة “ملاحظات المجتمع Community Notes” من أجل إضافة توضيحات على تصريحات ماسك، إذ أوضح المستخدمون أن آبل قد طوّرت بالفعل نماذجها الخاصة، وأن الاستفسارات التي تتطلب معالجة أكبر ستُرسل إلى منصة Private Cloud Compute السحابية التي طورتها الشركة ذاتيًا.

وفي وقتٍ سابق، ظهرت فكرة هاتف X، على غرار مطالب العملاء بإنتاج هاتف تسلا باقتراح شراكة مع سامسونج ونظام تشغيل مفتوح المصدر يركّز على الخصوصية يسمى X OS، مع إدماج كافة الخدمات التي تتيحها شركات ماسك، مثل إكس و Neuralink، لكن ماسك لم يأخذ تلك الخطوات بجدية حتى الآن.