إكس على وشك البدء بإخفاء جميع الإعجابات

توشك منصة إكس، المعروفة سابقًا باسم تويتر، على جعل الإعجابات خاصة في الغالب. ووفقًا لرئيس الشركة إيلون ماسك، فإن هذا التغيير يعد مهمًا حتى يتمكن الأشخاص من الإعجاب بالمشاركات دون التعرض للهجوم بسبب ذلك.

وأطلقت الشركة في الأصل القدرة على إخفاء علامة تبويب الإعجابات بصفتها ميزة لمشتركي X Premium في العام الماضي. وقالت المنصة عندما أعلنت الميزة الجديدة: “حافظ على خصوصية الإعجابات”.

وفي تغريدة جديدة، كشف حساب إكس الهندسي أن الشبكة الاجتماعية تجعل الإعجابات خاصة للجميع هذا الأسبوع.

ولن يتمكن المستخدمون بعد الآن من معرفة من أبدى إعجابه بمنشور شخص آخر، مما يعني أن الإعجابات عبر المنصة لن تسبب بعد الآن أزمات علاقات عامة للشخصيات العامة التي تعجب بالمنشورات البغيضة وغيرها من المنشورات غير المستساغة عمومًا.

ولا يزال بإمكان تلك الشخصيات العامة رؤية من أبدى إعجابه بتغريداتهم بالإضافة إلى عدد الإعجابات والمقاييس الأخرى لمشاركاتهم.

وقبل بضعة أسابيع، قال مدير الهندسة في إكس هوفي وانغ إن التغيير القادم يهدف إلى حماية الصورة العامة للمستخدمين لأن الكثير من الناس يشعرون بالإحباط بسبب المحتوى الجريء.

وتختفي علامة التبويب “الإعجابات” في الحسابات للمستخدمين. ويظل المستخدمون قادرين على معرفة من أبدى إعجابه بمنشوراتهم وعدد الإعجابات لجميع المنشورات، مع أنهم لن يروا الأشخاص الذين أبدوا إعجابهم بمنشور شخص آخر، وفقًا لمهندس البرمجيات في إكس إنريكي باراجان.

وقال وانغ في الشهر الماضي: “يمكنك قريبًا إبداء الإعجاب دون القلق بخصوص من قد يراه”.

وفي أواخر العام الماضي، أخبر ماسك مهندسي المنصة أنه يريد التخلص من أزرار إجراءات التغريدة مع التركيز على مشاهدات المنشور، أو الانطباعات.

وكان هدف ماسك هو إزالة القسم الذي يحتوي أزرار الإعجاب وإعادة النشر لأن ماسك كان يعتقد أن الإعجابات ليست مهمة.

ويقلل هذا الطرح أسباب الحصول على اشتراك مميز. وانخفضت إيرادات الإعلانات للشركة في العام الماضي، وأطلقت مستويين جديدين لخدمة الاشتراك للمساعدة في حل بعض مشكلاتها المالية.

ويكلف مستوى +Premium المستخدمين مقدار 16 دولارًا شهريًا ويزيل الإعلانات من جداولهم الزمنية، في حين يكلف المستوى الأرخص المستخدمين مقدار 3 دولارات شهريًا ولا يأتي مع علامة الاختيار الزرقاء.