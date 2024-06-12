أهم المزايا الجديدة القادمة إلى متصفح سفاري في نظام macOS 15

خلال الكلمة الرئيسية لمؤتمر WWDC 2024 أعلنت شركة آبل العديد من التحديثات المميزة القادمة إلى متصفح سفاري في نظام macOS 15 الذي يُسمى أيضًا (macOS Sequoia)، مثل: إخفاء المشتتات في أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو وتلخيص المقالات الطويلة في أثناء قراءتها. وستصل مزايا متصفح سفاري الجديدة إلى حواسيب ماك المتوافقة مع نظام macOS 15 في وقت لاحق من هذا العام.

إليك المزيد من التفاصيل حول المزايا الجديدة القادمة إلى متصفح سفاري في نظام macOS 15:

1- مزية Highlights:

Highlights هي مزية جديدة لاكتشاف المعلومات في أثناء تصفح الويب، ففي داخل شريط العناوين، يمكن أن تُظهر لك مزية Highlights بعض الملخصات والروابط لمعرفة المزيد حول موضوعٍ ما دون مغادرة صفحة الويب التي تعمل عليها.

سيعتمد متصفح سفاري على التعلم الآلي لتحديد المعلومات المهمة في صفحة الويب. وإذا كنت تقرأ صفحة ويب تتحدث عن فندق على سبيل المثال فسيعرض سفاري موقع الفندق على خرائط آبل مع زر لمساعدتك في التنقل عبر الخرائط. وعند قراءة مقال عن فيلم، قد يعرض متصفح سفاري أيضًا بعض المعلومات عن الفيلم.

2- تحسينات في وضع القارئ:

حسّنت آبل وضع القارئ في متصفح سفاري في نظام macOS 15 لتعزيز تجربة القراءة على الإنترنت، فقد أصبح وضع القارئ يعرض المقال وجدول محتويات وملخصًا قصيرًا عن موضوع المقال.

3- وضع Viewer:

تمامًا مثل وضع القارئ الذي يخفي كل المشتتات في صفحة الويب حتى تتمكن من التركيز في القراءة، أعلنت آبل وضعًا جديدًا لفعل الشيء نفسه لمقاطع الفيديو على الويب يسمى وضع Viewer.

فعندما يكتشف متصفح سفاري في نظام macOS 15 أنك شغلّت مقطع فيديو على صفحة ويب، فإنه سيخفي كل شيء آخر على الصفحة. وسيتوسع الفيديو ليَشْغل أكبر مساحة متوفرة في نافذة سفاري التي تعمل عليها.

وفي اللحظة التي تنقر فيها على مكان خارج الفيديو ينتقل الفيديو تلقائيًا إلى وضع (صورة في صورة) picture-in-picture، وفقًا للعرض التوضيحي الذي أظهرته آبل خلال الكلمة الرئيسية WWDC 2024.

وتمامًا مثل وضع القارئ قد لا يعمل وضع Viewer بنحو جيد مع كل مواقع الويب؛ إذ يمكن أن يواجه مشكلات اعتمادًا على مُشغّلات الفيديو التي تستخدمها مواقع الويب.