آبل توفر خيارات جديدة في صحة بطارية آيفون وإعدادات الشحن في iOS 18

كشفت شركة آبل عن تحديثات مهمة لميزة صحة البطارية في هواتف آيفون وإعدادات الشحن الأخرى ضمن نظام التشغيل الجديد iOS 18.

وتشمل التغييرات الجديدة إضافة خيارات متعددة لإيقاف الشحن عند مستوى معين لمستخدمي آيفون 15، بالإضافة إلى إشعار خاص عند استخدام شاحن بطيء.

وفيما يتعلق بمستخدمي هواتف آيفون 15، ستتوفر الآن خيارات جديدة لإيقاف الشحن عند مستوى معين ضمن إعدادات البطارية في قسم الشحن. وكان الخيار الوحيد المتاح سابقًا هو إيقاف الشحن عند نسبة قدرها 80% من سعة البطارية. أما الآن، فيوفر نظام iOS 18 خيارات إضافية لإيقاف الشحن عند مستويات أعلى قدرها 85% و 90% و 95%.

وتعمل تلك الميزة على حماية بطارية هواتف آيفون من الشحن الزائد، مما يؤدي إلى إطالة عمر البطارية، والمساعدة في الحفاظ على كفاءة البطارية على المدى الطويل، بالإضافة إلى تقليل أخطار ارتفاع درجة حرارة البطارية وحدوث الحرائق الناجمة عنها في ظروف معينة.

ويقدم نظام iOS 18 أيضًا ميزة أخرى جديدة يمكنها تنبيه المستخدمين إذا كانوا يستخدمون شاحنًا بطيئًا لشحن هواتفهم. ويمكن للمستخدمين الوصول إلى هذه الميزة من خلال الدخول إلى إعدادات البطارية، والنظر إلى الرسم البياني الخاص بمستوى شحن البطارية، فإذا كان الرسم البياني باللون البرتقالي في أثناء الشحن، فهذا يعني أن الهاتف متصل بشاحن بطيء، وستظهر رسالة تحذير إضافية توضح ذلك.

ومن المتوقع أن تنشر آبل المزيد من المعلومات حول هذه التحديثات عند إطلاق iOS 18 للجمهور في الخريف المقبل. وفي الوقت الحالي، ما زال من غير الواضح ما هي سرعة الشحن التي تؤدي إلى ظهور الرسالة التي تفيد بأن “الشاحن بطيء”.

وقد تظهر تلك الرسالة أيضًا عند توصيل الهاتف بمصدر الطاقة باستخدام شاحن غير أصلي يُبطئ عملية الشحن، أو يسبب أضرارًا أخرى مثل تلف البطارية.