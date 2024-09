آبل تغامر بإدماج ChatGPT.. هل تصبح أنظمتها أقل أمانًا؟

أعلنت شركة آبل يوم الاثنين الماضي إستراتيجيتها للذكاء الاصطناعي التي طال انتظارها، والتي تضمنت شقين، الأول: إعلان (Apple Intelligence)، وهو عبارة عن مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي التي أدمجتها في تطبيقاتها بما يشمل المساعد سيري، لتقوم بالمهام نيابة عن المستخدم، والثاني: إعلان شراكتها مع (OpenAI) لإدماج روبوت (ChatGPT) في أنظمتها.

بينما تسارع كافة الشركات التقنية إلى الفوز بسباق الذكاء الاصطناعي الحالي بتطوير نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها، فضلت آبل اتباع نهج مختلف، وذلك من خلال التعاون مع هذه الشركات لمواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال، إذ أوضح كريج فيديريغي، نائب الرئيس الأول لهندسة البرمجيات في آبل، أن الشركة لا تراهن على نموذج ذكاء اصطناعي واحد فقط، بل تدرس إدماج نماذج ذكاء اصطناعي أخرى في أنظمتها، مثل Gemini من جوجل في المستقبل القريب.

وتظهر هذه التحركات سعي آبل إلى طمأنة المستثمرين بأنها لم تخسر معركة الذكاء الاصطناعي، مع أنها ربما خسرت بضع الجولات، بسبب تأخرها عن منافسيها كثيرًا، إضافة إلى أنها لم تقدم نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بها حتى الآن.

وهنا نجد أنفسنا أمام سؤال يطرح نفسه، لماذا تقيم آبل – التي تتفاخر بحماية بيانات مستخدميها وخصوصيتهم على مدار تاريخها – شراكة مع شركة ذكاء اصطناعي تتعرض لانتقادات واسعة بسبب انتهاك خصوصية المستهلكين لجمع بياناتهم واستخدامها في تدريب نماذجها؟

أعلنت آبل شراكتها مع شركة (OpenAI) لإدماج روبوت (ChatGPT) في أنظمة التشغيل iOS 18، و iPadOS 18، و macOS Sequoia الجديدة، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمرها السنوي للمطورين (WWDC 2024)، مخصصة دقيقتين فقط لهذا الإعلان من مدة الجلسة التي قاربت الساعتين.

وخلافًا للمعتاد في مؤتمرات مايكروسوفت والشركات التقنية الأخرى التي تتعاون مع OpenAI، لم يظهر سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، إلى جانب تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل، خلال الإعلان، مع أنه حضر المؤتمر في مقر الشركة في كاليفورنيا.

وقد حرصت آبل على تأكيد التزامها بمعايير الخصوصية والأمان مع إدماج ChatGPT في أنظمتها، مشيرة إلى أن المستخدمين لن يضطروا لإنشاء حسابات في OpenAI لاستخدامه.

كما أكدت أن OpenAI لن تجمع أو تحلل الأوامر النصية أو الملفات التي يشاركها المستخدمون مع ChatGPT، باستثناء مستخدمي إصدار (ChatGPT Plus) المدفوع، الذين سيكونون ملزمين بشروط OpenAI.

وقد جاءت خطوة إدماج ChatGPT في أنظمة آبل في وقتٍ تواجه فيه شركة (OpenAI) انتقادات متعددة، نتيجة استقالة فريق الأمان والسلامة الذي يُسمى (Superalignment Team)، والذي يركز في المخاطر الطويلة المدى لنماذج الذكاء الاصطناعي التي تطورها الشركة، والذي كان يقوده إيليا سوتسكيفر، وجان لايكي، اللذان غادرا الشركة خلال شهر مايو الماضي.

بعد ساعات قليلة من إعلان آبل شراكتها مع شركة OpenAI، أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، عزمه حظر أجهزة آبل من شركاته في حال أدمجت الشركة برنامج ChatGPT على مستوى نظام التشغيل.

وقد كتب إيلون ماسك منشورًا عبر منصة إكس، قال فيه: “إذا دمجت آبل ChatGPT على مستوى نظام التشغيل، فسوف تُحظَر أجهزتها في شركاتي. هذا انتهاك أمني غير مقبول”.

If Apple integrates OpenAI at the OS level, then Apple devices will be banned at my companies. That is an unacceptable security violation.

وأضاف: “سيتعين على الزوار أيضًا فحص أجهزة آبل الخاصة بهم عند الباب، حيث ستُخزن في قفص فاراداي”، في إشارة إلى جهاز يحجب الموجات الكهرومغناطيسية المهمة للاتصالات، بما يشمل: إشارات الهاتف الخلوي والإنترنت اللاسلكي والبلوتوث.

And visitors will have to check their Apple devices at the door, where they will be stored in a Faraday cage

وقد واصل ماسك انتقاده لآبل خلال اليومين الماضيين، وقال في منشور منفصل: “من السخيف أن آبل ليست ذكية بما يكفي لتطوير ذكائها الاصطناعي الخاص، لكنها تدعي أنها قادرة على ضمان حماية أمن المستخدمين وخصوصيتهم عند تسليم بياناتهم إلى OpenAI. آبل لا تملك أي فكرة عما يحدث بالفعل عندما تسلم بياناتك إلى OpenAI. إنهم يبيعونك على المكشوف”. ولم تعلق آبل حتى هذه اللحظة على هذه التصريحات.

It’s patently absurd that Apple isn’t smart enough to make their own AI, yet is somehow capable of ensuring that OpenAI will protect your security & privacy!

Apple has no clue what’s actually going on once they hand your data over to OpenAI. They’re selling you down the river.

— Elon Musk (@elonmusk) June 10, 2024