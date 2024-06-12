آبل تحدّث واجهة iCloud في أنظمتها الجديدة

أعادت آبل تصميم قسم iCloud ضمن إعدادات الحساب في خطوة لتعزيز تجربة المستخدم وتوفير المزيد من الشفافية بشأن مساحة التخزين المستخدمة.

ويضيف التحديث الجديد واجهة محسّنة تحت اسم “Saved to ‌iCloud‌” تسهّل على المستخدمين فهم كيفية استهلاك مساحة التخزين المتاحة في حساب آي كلاود.

وتحل الميزة الجديدة “Saved to ‌iCloud‌” محل ميزة “Apps Using ‌iCloud‌” السابقة، وهي توفر معلومات إضافية شاملة بنظرة واحدة، إذ يمكن الآن رؤية مساحة التخزين التي تستهلكها الرسائل، وعدد الملاحظات المخزنة، وعدد الصور الموجودة في iCloud، وغيرها.

وعند النقر على أي قسم يمكن الحصول على تفاصيل إضافية وأدوات لإدارة التخزين، وهي مزايا كانت متاحة سابقًا، ولكنها الآن باتت متاحة بشكل أكثر وضوحًا وسهولة.

ومع أن الواجهة الرئيسية لم تعد تعرض توزيع مساحة التخزين حسب نوع الملف، فإن النقر على شريط التخزين يكشف عن تفاصيل كاملة وقائمة بالتطبيقات التي تستهلك أكبر قدر من التخزين.

وفيما يتعلق بالمشتركين في خدمة iCloud بلس المأجورة، فقد أُضيف رمز “إصدار المشترك Subscriber Edition” الجديد كما في خدمة الأخبار المأجورة من آبل، ويمكن إدارة مزايا iCloud بلس من خلال قسم خاص بها في الواجهة الجديدة.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك واجهة جديدة تعرض توصيات مخصصة مقترحة مثل حذف النسخ الاحتياطية غير النشطة، وترقية خطة آي كلاود بلس، مع توفير وصول أسرع إلى النسخ الاحتياطية في iCloud.