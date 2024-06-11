الكشف عن هواتف آيفون وأجهزة آيباد المتوافقة مع iOS 18 و iPadOS 18

أعلنت شركة آبل أنظمة التشغيل الجديدة لأجهزتها المختلفة، ومنها iOS 18 لهواتف آيفون و iPadOS 18 لأجهزة آيباد خلال مؤتمر المطورين WWDC 2024.

وأظهر الموقع الرسمي لآبل أن نظام iOS 18 سوف يصدر لهواتف آيفون XR و XS و XS ماكس، بالإضافة إلى الإصدارات الحديثة كهواتف آيفون 11 و 12 و 13 و 14 و 15، وكذلك الإصدارات الرخيصة كالجيل الثاني من هاتف آيفون SE فما أحدث.

ومن الجدير بالذكر أن آبل لم تسقط الدعم عن أي من هواتف آيفون مع إعلان نظام iOS 18، لذا ستكون كافة هواتف آيفون التي تعمل حاليًا بنظام iOS 17 مؤهلة للترقية إلى النظام الجديد في وقت لاحق من العام الجاري.

ومع ذلك، فإن هناك بعض المزايا الجديدة التي ستكون متاحة حصريًا في الإصدارات الجديدة من هواتف آيفون، مثل مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة التي تطلق عليها آبل اسم Apple Intelligence، إذ ستعمل فقط في هاتفي آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس.

وبخلاف مزايا الذكاء الاصطناعي، لم تقدم آبل أي تغييرات أخرى جوهرية في نظام iOS 18، واكتفت بإضافة بعض مزايا التخصيص في واجهة المستخدم، وتحديث بعض التطبيقات الأساسية مثل تطبيق الصور والبريد.

وفيما يتعلق بأجهزة آيباد، ستكون كافة أجهزة آيباد التي تعمل بنظام iPadOS 17 الحالي مؤهلة للترقية إلى نظام iPadOS 18، باستثناء الجيل السادس من جهاز آيباد الأساسي الذي صدر عام 2018.

ومثل هواتف آيفون، ستكون مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة متاحة فقط في أجهزة آيباد الحديثة التي تعمل بمعالج M1 فما أحدث.

وأطلقت آبل الإصدارات التجريبية من نظامي iOS 18 و iPadOS 18 للمطورين، ومن المقرر إطلاق الإصدارات التجريبية العامة للمستخدمين الراغبين في تجربتها خلال الشهر القادم، في حين ستطلق الشركة الإصدارات النهائية لكافة المستخدمين في شهر سبتمبر المقبل.