ما المزايا الجديدة القادمة إلى تطبيق الرسائل في نظام iOS 18؟

حصل تطبيق الرسائل (iMessages) المدمج في هواتف آيفون على مجموعة واسعة من المزايا الجديدة في نظام iOS 18، فقد أعلنت آبل أمس خلال مؤتمر WWDC 2024 التحديثات الجديدة في أنظمة تشغيل أجهزتها، وأهمها: نظام iOS 18، وقد حصلت العديد من تطبيقات آيفون المدمجة على مزايا جديدة وتحديثات كبيرة من شأنها تعزيز تجربة استخدام هواتف آيفون بنحو كبير.

في هذا المقال سنتحدث عن تطبيق الرسائل ونذكر أهم المزايا الجديدة التي ستصل إلى هذا التطبيق في نظام iOS 18:

1- تصميم جديد لشريط Tapback:

يظهر شريط Tapback عند الضغط مطولًا على رسالة معينة في تطبيق الرسائل، ويسمح لك باختيار رمز تعبيري من الرموز المتاحة في الشريط لإرساله كرد على الرسالة وللتفاعل معها.

وفي نظام iOS 18 غيرت آبل تصميم هذا الشريط وأضافت إليه المزيد من الرموز التعبيرية، مما يمنحك مجموعة أكبر من الرموز التي يمكن استخدامها للرد على الرسائل، وإذا لم تكن خيارات الرموز التعبيرية كافية، فيمكنك أيضًا استخدام الملصقات للتفاعل مع الرسائل.

يمكن الوصول إلى الرموز التعبيرية والملصقات الأكثر استخدامًا مع التمرير السريع عبر المجموعة الأولية من خيارات tapback؛ مما يؤدي إلى إبعاد هذه الخيارات وإظهار الرموز التعبيرية والملصقات الأكثر استخدامًا.

2- إمكانية جدولة الرسائل:

في نظام iOS 18 ستتمكن من كتابة رسالة في تطبيق الرسائل وإرسالها في وقت لاحق؛ إذ يمكنك جدولة وقت إرسالها ليُرسلها التطبيق تلقائيًا في الوقت الذي حددته. وستتمكن من الوصول إلى خيار الجدولة بالضغط على زر (+) في الجهة اليسرى من الشاشة، ثم تحديد خيار Send Later الجديد.

3- دعم رسائل RCS:

سيوفر دعم رسائل RCS في هواتف آيفون الراحة للمستخدمين الذين يرسلون رسائل نصية إلى مستخدمي أجهزة أندرويد، كما ستوفر رسائل RCS تجربة مراسلة سلسة بين هواتف أندرويد وآيفون وأكثر تطورًا من الرسائل النصية القصيرة أو رسائل MMS.

إذ تأتي رسائل RCS مع ترقيات كبيرة مقارنةً بالرسائل القصيرة ورسائل MMS، فهي تسمح بإضافة جميع أنواع الوسائط إلى رسائلك؛ مما يتيح لك مشاركة الصور ومقاطع الفيديو وصور GIF. كما يمكنك إرسال بيانات الموقع وإنشاء محادثات جماعية، وستكون قادرًا على إرسال الرسائل عبر البيانات الخلوية أو شبكة الواي فاي.

4- مزية الذكاء الاصطناعي Genmoji:

Genmoji هي مزية جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي لإنشاء رموز تعبيرية جديدة خاصة بناءً على مطالبتك لتتمكن من استخدامها كردود على الرسائل. ولن تكون هذه المزية حصرية لتطبيق الرسائل؛ إذ ستتمكن من استخدام الرموز التعبيرية الجديدة المصممة بالذكاء الاصطناعي في تطبيقات أخرى أيضًا.

5- إمكانية إرسال الرسائل عبر الأقمار الصناعية:

سيدعم تطبيق الرسائل في نظام iOS 18 مزية إرسال الرسائل عبر الأقمار الصناعية، وهي مزية مصممة لمساعدتك في التواصل مع الآخرين عندما تكون في مكان ما لا يمكنك الوصول فيه إلى شبكة الواي فاي أو البيانات الخلوية.