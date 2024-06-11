كانون تساعد آبل في الترويج لنظارة فيجين برو

أعلنت آبل في WWDC 2024 أن كانون تصنع عدسة جديدة ذات مظهر غير تقليدي لكاميرا EOS R7، وهي مصممة خصوصًا لإنشاء فيديو مكاني لنظارة الرأس فيجين برو Vision Pro.

ويأتي ذلك إلى جانب تحديث VisionOS 2 الجديد، الذي يمنح تطبيق الصور القدرة على تحويل الصور الثنائية الأبعاد إلى صور مكانية.

وحصلت آبل على المساعدة من كانون التي تطور عدسة مكانية جديدة من أجل تحسين المحتوى الذي يمكنك التقاطه وتبادله عبر نظارة الرأس فيجن برو.

ولا تزال التفاصيل شحيحة في الوقت الحالي، مع أن العدسة الجديدة، التي عرضت لمدة وجيزة خلال العرض التقديمي لمؤتمر WWDC، صغيرة الحجم مقارنةً بالعدسات السابقة.

وأوضحت كانون أن العدسة الجديدة تأتي بقياس قدره 7.8 ملم مع فتحة عدسة قدرها f/4، وهي مزودة بتقنية المحرك المتدرج STM التي تحافظ على التركيز هادئًا وسلسًا.

ووفقًا للشركة، فإن العدسة الجديدة تتيح للمستخدمين التقاط لحظات الحياة بالفيديو المكاني ومن ثم استرجاع تلك الذكريات عبر فيجين برو.

وتعد كانون أول شركة مصنعة للكاميرات تقدم عدسة مخصصة قابلة للتبديل تمكن المستخدمين المحترفين من التقاط فيديو مكاني لتجربته عبر فيجين برو.

وباستخدام العدسة الجديدة، يمكن لمصوري الفيديو تسجيل فيديو مكاني حتى في ظروف الإضاءة الصعبة.

وبعد التقاط الفيديو باستخدام العدسة القابلة للتبديل، يحول تطبيق EOS VR Utility الفيديو الملتقط من الكاميرا إلى فيديو مكاني، مما يتيح للمستخدمين مشاهدته عبر فيجين برو.

وتتميز العدسة بزاوية مجال تشبه مجال رؤية الشخص، وهي مجهزة بآلية ضبط تلقائي للصورة العالية السرعة.

وفي الماضي، انخرطت كانون في العدسات التي تستهدف الواقع الافتراضي والمحتوى المكاني، وأطلقت نظام EOS VR لالتقاط مقاطع فيديو غامرة وفيديو الواقع الافتراضي في عام 2021.

ومنذ ذلك الحين وفرت الشركة احتياجات إنتاج الفيديو في مجالات متنوعة، ويشمل ذلك الترفيه والسياحة والتعليم.

وتحتوي تشكيلتها حاليًا نظام EOS VR مع عدسة RF L Dual Fisheye lens بقياس قدره 5.2 ملم وفتحة عدسة قدرها f/2.8 المتوافقة مع EOS R5 C و R5 و R6 Mark II.

ويتميز نظام EOS VR بعدسات مزدوجة ويستخدم العدسات اليسرى واليمنى لإنتاج المحتوى. وتعد العدسة المزدوجة الجديدة أحدث إضافة إلى مجموعة EOS VR من كانون، وتكون متاحة في وقت لاحق من هذا الخريف.