أعلنت شركة آبل يوم الاثنين watchOS 11، وهو التحديث الرئيسي القادم لنظام watchOS وهو نظام تشغيل ساعات آبل الذكية. ويأتي هذا التحديث مع مزايا جديدة لتتبع اللياقة البدنية والمؤشرات الصحية، بالإضافة إلى ذلك، أضافت آبل تطبيقًا جديدًا إلى هذا النظام لتتبع البيانات الصحية.

سيصل هذا التحديث إلى ساعات آبل في وقت لاحق من هذا العام، ولكن ليست جميع ساعات آبل ستدعم الترقية إلى watchOS 11، ولمعرفة إذا كان الطراز الذي تستخدمه سيدعم الترقية إلى النظام الجديد أم لا تحقق من القائمة التي سنذكرها في هذا المقال، والتي تتضمن الطرز الداعمة لنظام watchOS 11:

أولًا: ساعات آبل الذكية المتوافقة مع نظام watchOS 11 الجديد:

لن تدعم بعض ساعات آبل نظام watchOS 11، وتشمل قائمة الساعات المتوافقة مع هذا النظام الجديد ما يلي:

ساعة Apple Watch Series 6.

ساعة Apple Watch Series 7.

ساعة Apple Watch Series 8.

ساعة Apple Watch Series 9.

ساعة Apple Watch Ultra (الجيل الأول).

ساعة Apple Watch Ultra (الجيل الثاني).

ساعة Apple Watch SE (الجيل الثاني).

لن تحصل الساعات التالية على تحديث watchOS 11:

ساعة Apple Watch Series 4.

ساعة Apple Watch Series 5.

ساعة Apple Watch SE (الجيل الأول).

ثانيًا: ما أهم المزايا التي ستصل إلى ساعات آبل الذكية عبر watchOS 11؟

في نظام watchOS 11 ستتمكن من قضاء يوم راحة دون فقدان درجة التقدم التي وصلت إليها في حلقة النشاط الخاصة بك، ففي الماضي، حتى لو اضطررت إلى التوقف عن التمرين بسبب مرض أو أي عامل آخر خارج عن إرادتك، فستفقد المسار الذي بدأته في حلقة النشاط.

ومع تطبيق Vitals الجديد، يمكنك عرض بياناتك الصحية المسجلة لعدة أيام أو أسابيع، واتخاذ قرارات مهمة بشأن صحتك ولياقتك.

وهناك أيضًا مزية Training Load للمساعدة في التخطيط للتدريبات؛ إذ يمكن أن تساعدك هذه المزية في تحديد مدى صعوبة التدريبات التي تمارسها وتعديل خطط التدريب بناءً على ذلك.

ستتمكن أيضًا من استخدام مزية الأمان Check In لإخبار أحد الأصدقاء أو أفراد العائلة بمعلومات حول الموقع الذي تريد التوجه إليه ومتى من المتوقع أن تصل، وسيصل إلى الشخص الآخر إشعار عند وصولك بأمان إلى وجهتك.

وفي نظام watchOS 11، سيصبح إرسال الأموال من خلال Apple Cash أسهل من قبل بفضل مزية Tap to Cash التي تسمح لك بوضع ساعة آبل الذكية بالقرب من ساعة آبل أخرى أو هاتف آيفون لإرسال الأموال مباشرة إلى الجهاز الآخر دون الحاجة إلى مشاركة رقم هاتفك.