جوجل تستعد لملء القنوات المتلفزة المجانية بالإعلانات

تطلق جوجل شبكة إعلانية جديدة تقدم إعلانات مستهدفة لصناديق البث وأجهزة التلفاز الذكية العاملة بنظام Google TV من أجل تكثيف عروضها الإعلانية المتلفزة المتصلة.

وتتيح خدمة الإعلانات المعروفة باسم شبكة Google TV للمعلنين وضع إعلانات غير قابلة للتخطي مدتها 6 ثوانٍ أثناء البث عبر أكثر من 125 قناة مباشرة من فئة قنوات FAST.

وتعد قنوات FAST بمنزلة قنوات بث متلفز مجاني مدعوم بالإعلانات كانت جوجل عازمة على لفت انتباه المستخدمين إليها، وتشمل الأحداث الرياضية المباشرة والعروض والأفلام.

وتقول جوجل إن هناك ما يصل إلى 20 مليون جهاز Google TV و Android TV OS نشط شهريًا، وهو رقم مهم يجب على المعلنين أخذه في الحسبان.

وتستمر مشاهدة التلفاز المتصل بالارتفاع، وقد يصل مدى الوصول إلى أبعد من ذلك عند تضمين يوتيوب، إذ يشاهد أكثر من 150 مليون شخص يوتيوب عبر شاشات التلفاز كل شهر.

وتسمح شبكة Google TV الجديدة للمعلنين بالوصول إلى هذا الجمهور من خلال إعلانات الفيديو المستهدفة ضمن البث المباشر.

ويمكن لمستخدمي Google Ads و Google Display & Video 360 من جوجل توسيع حملاتهم لتشمل شبكة Google TV عن طريق تحديد المربع الجديد ضمن YouTube & Google.

ووفقًا لشركة جوجل، يشاهد ما يصل إلى إلى 60 في المئة من الأسر الأمريكية الآن قنوات البث المجانية المدعومة بالإعلانات، ويقضون أكثر من 75 دقيقة يوميًا عبر قنوات Google TV المجانية.

وتنمو قنوات FAST بسرعة لأنها أقرب شيء إلى خدمة الكابل المدفوعة دون فاتورة مع إعادة تشغيل المحتوى في الغالب، مما يجعلها مكانًا مثاليًا للإعلانات.

وتوفر شبكة Google TV جمهورًا يمكن للمعلنين استهدافه من خلال تقنية الإعلانات المتقدمة من جوجل وعمليات الشراء المتكاملة عبر يوتيوب. ويتيح إنشاء وجود مبكر للمعلنين إمكانية إثبات إستراتيجيتهم المتلفزة في المستقبل.

وتسمح هذه الخطوة لشركة جوجل بتحقيق الدخل من منصة Google TV المتنامية عبر أجهزة من علامات تجارية، مثل سوني و TCL و Hisense.

ويستمر الإنفاق على الإعلانات المتلفزة المتصلة بالارتفاع مع تحول نسبة المشاهدة من التلفاز التقليدي إلى البث المباشر.

وتهدف جوجل إلى توفير متجر شامل للمعلنين للوصول إلى الجماهير عبر يوتيوب والتلفاز.