جاهزية تامة لقطاع الاتصالات والتقنية لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج

​أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية جاهزية الخطط التشغيلية لقطاع الاتصالات والتقنية لموسم حج هذا العام، وذلك بتوجيه ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة معالي المهندس عبدالله السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ورئيس مجلس إدارة الهيئة، لتوفير كافة سبل الراحة لضيوف الرحمن.

واطلع معالي الوزير بحضور الدكتور محمد بن سعود التميمي، محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، خلال تفقده لعدد من مواقع مقدمي خدمات الاتصالات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على استعدادات القطاع لهذا العام.

