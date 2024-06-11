جاهزية تامة لقطاع الاتصالات والتقنية لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج

​أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية جاهزية الخطط التشغيلية لقطاع الاتصالات والتقنية لموسم حج هذا العام، وذلك بتوجيه ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة معالي المهندس عبدالله السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ورئيس مجلس إدارة الهيئة، لتوفير كافة سبل الراحة لضيوف الرحمن.

واطلع معالي الوزير بحضور الدكتور محمد بن سعود التميمي، محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، خلال تفقده لعدد من مواقع مقدمي خدمات الاتصالات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على استعدادات القطاع لهذا العام.

معالي @aalswaha بحضور معالي @msTamimi يتفقد عددا من مواقع مقدمي خدمات الاتصالات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ويقف على استعدادات قطاع الاتصالات والتقنية لموسم #حج1445.#يسر_وطمأنينة H.E. @aalswaha, and H.E. @msTamimi, inspected several sites of ICT service providers in Makkah… pic.twitter.com/0kH2Ug9rgT — هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (@CST_KSA) June 9, 2024

الاستعدادات التقنية لموسم الحج:

بيّن التميمي أن تجهيزات مقدمي الخدمات تضمنت توفر ما يزيد على أكثر من 6200 برج اتصالات في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وتتضمن أكثر من 4000 برج يدعم شبكات الجيل الخامس (5G) بنسبة زيادة بلغت 37% عن العام الماضي؜، وتوفير أكثر من 10500 نقطة وصول بتقنية (Wi-Fi) في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

جهود هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية:

أكد التميمي أن الهيئة بصفتها المنظم لقطاع الاتصالات والتقنية في المملكة؛ تعمل على تسخير كافة إمكاناتها لتيسير خدمات الاتصالات والتقنية وضمان توفيرها بأعلى مستويات الجودة، وذلك من خلال الاستثمار في بنية تحتية متينة تتمتع بالكفاءة والجودة اللازمتين، معتمدة على أحدث الابتكارات التقنية، مشيدًا بالجهود المقدمة في سبيل توفير كافة الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام في موسم الحج، التي جاءت متسقة مع الدعم السخي الذي يحظى به هذا القطاع من القيادة الرشيدة.

وكانت الهيئة قد أكملت استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن في مختلف المنافذ البرية والجوية والبحرية والتأكد من جاهزية البنية التحتية للاتصالات والتقنية لتلبية متطلباتهم، كما أجرت زيارات تفقدية لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، إضافة إلى منفذ حالة عمار ومنفذ الوديعة ومنفذ جديدة عرعر لضمان مواكبة مقدمي الخدمات لاحتياجات الحجيج وفق التطلعات.

ضمن جولاته للوقوف على جاهزية خدمات الاتصالات والتقنية لموسم #حج1445؛ معالي @msTamimi يزور مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.#يسر_وطمأنينة للمزيد:https://t.co/tAO35Y27Ce pic.twitter.com/NLknhxqEU0 — هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (@CST_KSA) June 10, 2024

فيما عززت الجهود المشتركة بعقد عدد من اللقاءات مع الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن ومركز العمليات الأمنية الموحد (911)، وضمان توحيد الجهود في خدمة ضيوف الرحمن في كافة تنقلاتهم وتأديتهم لنسكهم بيسر وطمأنينة.

وتؤكد هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية التزامها بتقديم أفضل خدمات الاتصالات والتقنية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام.