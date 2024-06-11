أهم ما أعلنته آبل خلال مؤتمر WWDC 2024

انطلق أمس مؤتمر آبل السنوي للمطورين (WWDC 2024)، الذي شهد الكشف عن (Apple Intelligence)، وهو الاسم الذي يُطلق على مجموعة جديدة من مزايا الذكاء الاصطناعي التي ستتوفر في هواتف آيفون وأجهزة آيباد وحواسيب ماك.

كما أعلنت آبل شراكتها مع شركة (OpenAI) لإدماج روبوت (ChatGPT) في أنظمة التشغيل iOS 18، و iPadOS 18، و macOS Sequoia الجديدة، مما يتيح لمستخدميها الوصول إلى خبراته وقدراته على فهم الصور والمستندات مباشرة دون الحاجة إلى التنقل بين الأدوات المختلفة.

ولكن لم تلقَ إعلانات آبل ترحيبًا كبيرًا من المحللين والمستثمرين، إذ شهدت أسهم آبل انخفاضًا طفيفًا بنسبة بلغت 1.5% بعد الإعلان مباشرة، مما يشير إلى أن المستثمرين لم يقنعوا تمامًا بالتطورات الجديدة.

وأوضح كريج فيديريغي، نائب الرئيس الأول لهندسة البرمجيات في آبل، أن هذه التطورات تمثل مجرد بداية رحلة الذكاء الاصطناعي في آبل، لكنه لم يقدم تفاصيل محددة حول خطط الشركة المستقبلية.

1- Apple Intelligence:

كشفت شركة آبل خلال مؤتمرها السنوي للمطورين النقاب عن (Apple Intelligence)، الذي تطلق عليه اسم (نظام الذكاء الشخصي)، وهو عبارة عن مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي التي ستصل إلى أجهزة آبل، وتمتاز بقدرتها على فهم السياق الشخصي للمستخدم لتزويده بالمعلومات ذات الصلة.

وتمثل هذه الخطوة تحولًا ملحوظًا في موقف آبل، حيث كانت في الماضي ترفض استخدام مصطلح الذكاء الاصطناعي صراحة عند الحديث عن مزايا التعلم الآلي الخاصة بها.

وقد أكدت الشركة أنها صممت (Apple Intelligence) مع مراعاة الخصوصية، كما أنه مدمج في أنظمة التشغيل iOS 18، و iPadOS 18، و MacOS Sequoia، و VisionOS الجديدة، ويستفيد من قوة شرائح (Apple silicon) لفهم اللغة والصور وإنشائها، واتخاذ الإجراءات اللازمة عبر التطبيقات، واستخلاص البيانات من السياق الشخصي، ليسرع أداء المهام اليومية ويبسطها.

لذلك تتمثل مزايا (Apple Intelligence) في قدرة الذكاء الاصطناعي على تنفيذ مهام مختلفة نيابة عن المستخدم داخل التطبيقات، وتشمل هذه المهام:

إدارة الإشعارات: سيتمكن (Apple Intelligence) من فرز الإشعارات وتحديد أهمها، وحتى تنفيذ بعض الإجراءات بناءً عليها.

سيتمكن (Apple Intelligence) من فرز الإشعارات وتحديد أهمها، وحتى تنفيذ بعض الإجراءات بناءً عليها. تعزيز طرق الكتابة والتواصل: يتيح (Apple Intelligence) طرقًا جديدة للمستخدمين لتعزيز كتابتهم وتواصلهم بفعالية، فمع أدوات الكتابة الجديدة كليًا على مستوى النظام بالكامل، يمكن للمستخدمين إعادة كتابة النصوص وتدقيقها وتلخيصها في أي تطبيق يستخدمونه، بما يشمل: تطبيقات البريد، والملاحظات، وPages إلى جانب التطبيقات الخارجية.

يتيح (Apple Intelligence) طرقًا جديدة للمستخدمين لتعزيز كتابتهم وتواصلهم بفعالية، فمع أدوات الكتابة الجديدة كليًا على مستوى النظام بالكامل، يمكن للمستخدمين إعادة كتابة النصوص وتدقيقها وتلخيصها في أي تطبيق يستخدمونه، بما يشمل: تطبيقات البريد، والملاحظات، وPages إلى جانب التطبيقات الخارجية. الربط بين التطبيقات: سيتمكن (Apple Intelligence) من الربط بين التطبيقات المختلفة لتنفيذ مهام معقدة، مثل طلب تشغيل بودكاست من خلال تطبيق آخر.

2- نظام iOS 18:

أعلنت آبل أيضًا خلال المؤتمر نظام التشغيل iOS 18 الجديد، الذي يقدم خيارات تخصيص جديدة كليًا، وأكبر إعادة تصميم على الإطلاق لتطبيق الصور، وتحديثات قوية للبقاء على اتصال، ولكن أهم ما يميزه هو مجموعة مزايا الذكاء الاصطناعي التي تطلق عليها آبل اسم (Apple Intelligence).

يقدم النظام الجديد طرقًا جديدة لتخصيص شاشة القفل والشاشة الرئيسية ومركز التحكم، إذ يمكن للمستخدمين الآن ترتيب التطبيقات والأدوات في أي منطقة فارغة في الشاشة الرئيسية، وتخصيص الأزرار الموجودة في أسفل شاشة القفل، والوصول السريع إلى المزيد من أدوات التحكم في مركز التحكم. كما يتيح تنظيم مكتبات الصور تلقائيًا وعرضها في مكان واحد جديد في تطبيق الصور، كما أن المجموعات الجديدة تجعل الوصول إلى الصور المفضلة سهلًا.

ويأتي تطبيق iMessage مع تأثيرات نصية جديدة، ويمكن للمستخدمين الآن التواصل عبر الأقمار الصناعية من خلال تطبيق الرسائل عندما لا يتوفر اتصال خلوي أو اتصال Wi-Fi.

3- إدماج ChatGPT في المساعد سيري:

أعلنت آبل أمس تحديث مساعدها الصوتي سيري، ودعمه بالعديد من مزايا الذكاء الاصطناعي، ومعظم هذه المزايا تستند إلى نظام الذكاء الشخصي (Apple Intelligence)، الذي عزز قدرات سيري بنحو كبير، ليصبح طبيعيًا أكثر، ويقدم اقتراحات مخصصة وذات صلة بالسياق. كما يمكن للمستخدمين الكتابة لسيري والتبديل بين النص والصوت عند التواصل معه وفقًا لما يفضلونه في تلك اللحظة.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت آبل إدماج (ChatGPT) في المساعد سيري، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى قدراته وإمكاناته في فهم الصور والمستندات من دون الحاجة إلى التنقل بين الأدوات.

ولكن سيطلب سيري من المستخدمين الموافقة على استخدامه (ChatGPT) في معالجة أي طلب، وقالت آبل إن استخدام (ChatGPT) سيكون مجانًا ولن يتطلب إنشاء حساب، وأكدت أن الروبوت لن يسجل طلباتك أو معلوماتك.

very happy to be partnering with apple to integrate chatgpt into their devices later this year! think you will really like it. — Sam Altman (@sama) June 10, 2024

4- تطبيق (Apple Password) لإدارة كلمات المرور:

كشفت آبل أمس عن تطبيق جديد يُسمى (Apple Passwords) لإدارة كلمات المرور في أجهزتها آيفون وآيباد وحواسيب ماك، ونظارتها الذكية Vision Pro.

طورت آبل التطبيق الجديد اعتمادًا على خدمة (Keychain) أول مرة منذ أكثر من 25 عامًا، لكي يسهل على المستخدمين الوصول إلى كلمات المرور ومفاتيح المرور وكلمات مرور شبكات Wi-Fi ورموز التحقق.

ويتضمن التطبيق أيضًا تنبيهات للمستخدمين فيما يتعلق بنقاط الضعف الشائعة مثل كلمات المرور التي يسهل تخمينها أو استخدامها عدة مرات، وكذلك التي تظهر في تسريبات بيانات معروفة. إنه يشبه إلى حد كبير تطبيق 1Password.

5- نظام iPadOS 18:

كشفت آبل أيضًا أمس عن نظام iPadOS 18 الجديد، الذي يضم العديد من التحسينات والمزايا الجديدة؛ ومن أبرزها: أدوات جديدة لتخصيص الشاشة الرئيسية، وتطبيق الصور المعاد تصميمه، وأدوات جديدة للكتابة بخط اليد في تطبيق الملاحظات مصممة جميعها لتناسب قلم آبل، وتقديم تطبيق الآلة الحاسبة أول مرة في أجهزة آيباد، بالإضافة إلى تقديم مزايا بالإضافة إلى مزايا الذكاء الاصطناعي التي تطلق عليها آبل اسم (Apple Intelligence) لتسهل على المستخدمين إنجاز المهام.

6- نظام macOS Sequoia:

كشفت آبل أيضًا في مؤتمرها (WWDC 2024) عن نظام التشغيل (macOS Sequoia) القادم لأجهزة ماك، الذي يضم العديد من التحسينات والمزايا الجديدة، وأبرزها: مزية (انعكاس آيفون) iPhone Mirroring، التي تتيح الوصول الكامل إلى هواتف آيفون والتحكم فيه مباشرةً من حواسيب ماك، مما يوسع نطاق ميزة الاستمرارية، وتطبيق Passwords الجديد الذي يسهل إدارة كلمات المرور في مكان واحد.

كما حصل متصفح سفاري على بعض المزايا الجديدة، ومنها مزية (Highlights) لاكتشاف المعلومات على صفحات الويب من دون عناء أثناء التصفح، كما طورت آبل تجربة الألعاب في حواسيبها لتصبح غامرة بفضل الصوت المكاني المخصص اللاعبين، وكشفت عن إصدارات جديدة من الألعاب قادمة إلى حواسيب ماك، وتشمل: Assassin’s Creed Shadows و Frostpunk 2 وغيرها الكثير.

7- نظام VisionOS 2:

كشفت آبل أمس أيضًا عن نظام visionOS 2، وهو الإصدار الثاني من نظام تشغيل نظارة (Vision Pro) الذي يجلب العديد من المزايا الجديدة للنظارة، ومنها:

إنشاء صور مكانية بسهولة: يُمكن للمستخدمين الآن إنشاء صور مكانية مذهلة باستخدام الصور الموجودة في مكتبة الصور الخاصة بهم، وذلك بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

يُمكن للمستخدمين الآن إنشاء صور مكانية مذهلة باستخدام الصور الموجودة في مكتبة الصور الخاصة بهم، وذلك بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. إيماءات يد بسيطة للوصول إلى المعلومات: تُتيح إيماءات اليد الجديدة الوصول بسهولة إلى المعلومات المهمة في لمحة، مما يجعل تجربة المستخدم أكثر سلاسة وكفاءة.

تُتيح إيماءات اليد الجديدة الوصول بسهولة إلى المعلومات المهمة في لمحة، مما يجعل تجربة المستخدم أكثر سلاسة وكفاءة. إعادة تصميم تطبيق الصور: يمكن لمستخدمي Vision Pro العثور بسرعة وسهولة على صورهم المكانية المفضلة في تطبيق الصور بفضل بتصميمه الجديد.

يمكن لمستخدمي Vision Pro العثور بسرعة وسهولة على صورهم المكانية المفضلة في تطبيق الصور بفضل بتصميمه الجديد. تطبيق Passwords الجديد: يتيح تطبيق Passwords الجديد إدارة كلمات المرور عبر جميع حسابات المستخدم.

كما يقدم النظام مزايا جديدة لشاشة Mac الافتراضية ونمط السفر والمستخدم الضيف، بالإضافة إلى أدوات خصوصية جديدة في سفاري، وتجربة إمكانات جديدة في التطبيقات الشهيرة ومنها: تطبيق Apple TV وتطبيق Mindfulness.

8- نظام WatchOS 11:

كشفت شركة آبل أيضًا عن نظام (watchOS 11)، وهو الإصدار الجديد لساعات آبل الذكية، ويقدم مزايا جديدة تعزز قدراتها في مجال مراقبة الصحة واللياقة البدنية، ومنها:

تطبيق Vitals الجديد: يقدم التطبيق الجديد قياسات صحية رئيسية مع سياق مضاف، مما يُساعد المستخدمين في اتخاذ قرارات يومية أكثر استنارةً بشأن صحتهم.

يقدم التطبيق الجديد قياسات صحية رئيسية مع سياق مضاف، مما يُساعد المستخدمين في اتخاذ قرارات يومية أكثر استنارةً بشأن صحتهم. مزية (قياس الحِمل التدريبي) training load: تقدم تجربة جديدة ثورية لممارسة الرياضة، إذ تقيس شدة التمرين ومدته لمعرفة مدى تأثيره بمرور الوقت، ثم تقترح عليك التمارين المناسبة لك في كل مرحلة.

تقدم تجربة جديدة ثورية لممارسة الرياضة، إذ تقيس شدة التمرين ومدته لمعرفة مدى تأثيره بمرور الوقت، ثم تقترح عليك التمارين المناسبة لك في كل مرحلة. تخصيص حلقات نشاط: أصبحت حلقات النشاط أكثر قابلية للتخصيص، مع استخدام الويدجت وواجهة الصور لعرض تجارب مخصصة أكثر.

أصبحت حلقات النشاط أكثر قابلية للتخصيص، مع استخدام الويدجت وواجهة الصور لعرض تجارب مخصصة أكثر. دعم الحمل: تُقدم ساعات آبل مع تطبيق صحتي في آيفون وآيباد دعمًا إضافيًا للسيدات أثناء الحمل.

9- رموز تعبيرية مخصصة بالذكاء الاصطناعي تُسمى Genmoji:

كشفت آبل أمس أيضًا عن شكل جديد من الرموز التعبيرية يُسمى (Genmoji)، وهو عبارة عن رموز تعبيرية قابلة للتخصيص يمكن إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي، تتيح للمستخدمين التعبير عن مشاعرهم وأفكارهم بدقة، مما هو متاح مع الرموز التعبيرية التقليدية.

ويمكنك إنشاء رمز (Genmoji) مباشرة في لوحة المفاتيح عن طريق كتابة الوصف، ثم سيقترح عليك الذكاء الاصطناعي عدة خيارات من الرموز التعبيرية التي تناسب وصفك، ويمكنك تخصيص الرمز التعبيري المقترح لتغيير مظهره ولونه ليناسب ذوقك.