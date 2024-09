أهم ما أعلنته آبل خلال مؤتمر WWDC 2024

انطلق أمس مؤتمر آبل السنوي للمطورين (WWDC 2024)، الذي شهد الكشف عن (Apple Intelligence)، وهو الاسم الذي يُطلق على مجموعة جديدة من مزايا الذكاء الاصطناعي التي ستتوفر في هواتف آيفون وأجهزة آيباد وحواسيب ماك.

كما أعلنت آبل شراكتها مع شركة (OpenAI) لإدماج روبوت (ChatGPT) في أنظمة التشغيل iOS 18، و iPadOS 18، و macOS Sequoia الجديدة، مما يتيح لمستخدميها الوصول إلى خبراته وقدراته على فهم الصور والمستندات مباشرة دون الحاجة إلى التنقل بين الأدوات المختلفة.

ولكن لم تلقَ إعلانات آبل ترحيبًا كبيرًا من المحللين والمستثمرين، إذ شهدت أسهم آبل انخفاضًا طفيفًا بنسبة بلغت 1.5% بعد الإعلان مباشرة، مما يشير إلى أن المستثمرين لم يقنعوا تمامًا بالتطورات الجديدة.

وأوضح كريج فيديريغي، نائب الرئيس الأول لهندسة البرمجيات في آبل، أن هذه التطورات تمثل مجرد بداية رحلة الذكاء الاصطناعي في آبل، لكنه لم يقدم تفاصيل محددة حول خطط الشركة المستقبلية.

كشفت شركة آبل خلال مؤتمرها السنوي للمطورين النقاب عن (Apple Intelligence)، الذي تطلق عليه اسم (نظام الذكاء الشخصي)، وهو عبارة عن مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي التي ستصل إلى أجهزة آبل، وتمتاز بقدرتها على فهم السياق الشخصي للمستخدم لتزويده بالمعلومات ذات الصلة.

وتمثل هذه الخطوة تحولًا ملحوظًا في موقف آبل، حيث كانت في الماضي ترفض استخدام مصطلح الذكاء الاصطناعي صراحة عند الحديث عن مزايا التعلم الآلي الخاصة بها.

وقد أكدت الشركة أنها صممت (Apple Intelligence) مع مراعاة الخصوصية، كما أنه مدمج في أنظمة التشغيل iOS 18، و iPadOS 18، و MacOS Sequoia، و VisionOS الجديدة، ويستفيد من قوة شرائح (Apple silicon) لفهم اللغة والصور وإنشائها، واتخاذ الإجراءات اللازمة عبر التطبيقات، واستخلاص البيانات من السياق الشخصي، ليسرع أداء المهام اليومية ويبسطها.

لذلك تتمثل مزايا (Apple Intelligence) في قدرة الذكاء الاصطناعي على تنفيذ مهام مختلفة نيابة عن المستخدم داخل التطبيقات، وتشمل هذه المهام:

أعلنت آبل أيضًا خلال المؤتمر نظام التشغيل iOS 18 الجديد، الذي يقدم خيارات تخصيص جديدة كليًا، وأكبر إعادة تصميم على الإطلاق لتطبيق الصور، وتحديثات قوية للبقاء على اتصال، ولكن أهم ما يميزه هو مجموعة مزايا الذكاء الاصطناعي التي تطلق عليها آبل اسم (Apple Intelligence).

يقدم النظام الجديد طرقًا جديدة لتخصيص شاشة القفل والشاشة الرئيسية ومركز التحكم، إذ يمكن للمستخدمين الآن ترتيب التطبيقات والأدوات في أي منطقة فارغة في الشاشة الرئيسية، وتخصيص الأزرار الموجودة في أسفل شاشة القفل، والوصول السريع إلى المزيد من أدوات التحكم في مركز التحكم. كما يتيح تنظيم مكتبات الصور تلقائيًا وعرضها في مكان واحد جديد في تطبيق الصور، كما أن المجموعات الجديدة تجعل الوصول إلى الصور المفضلة سهلًا.

ويأتي تطبيق iMessage مع تأثيرات نصية جديدة، ويمكن للمستخدمين الآن التواصل عبر الأقمار الصناعية من خلال تطبيق الرسائل عندما لا يتوفر اتصال خلوي أو اتصال Wi-Fi.

أعلنت آبل أمس تحديث مساعدها الصوتي سيري، ودعمه بالعديد من مزايا الذكاء الاصطناعي، ومعظم هذه المزايا تستند إلى نظام الذكاء الشخصي (Apple Intelligence)، الذي عزز قدرات سيري بنحو كبير، ليصبح طبيعيًا أكثر، ويقدم اقتراحات مخصصة وذات صلة بالسياق. كما يمكن للمستخدمين الكتابة لسيري والتبديل بين النص والصوت عند التواصل معه وفقًا لما يفضلونه في تلك اللحظة.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت آبل إدماج (ChatGPT) في المساعد سيري، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى قدراته وإمكاناته في فهم الصور والمستندات من دون الحاجة إلى التنقل بين الأدوات.

ولكن سيطلب سيري من المستخدمين الموافقة على استخدامه (ChatGPT) في معالجة أي طلب، وقالت آبل إن استخدام (ChatGPT) سيكون مجانًا ولن يتطلب إنشاء حساب، وأكدت أن الروبوت لن يسجل طلباتك أو معلوماتك.

