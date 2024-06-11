انطلقت أمس فعاليات مؤتمر المطورين WWDC 2024، وقد أعلنت خلاله شركة آبل التحديثات الجديدة لأنظمة تشغيل أجهزتها، ومنها: نظام watchOS 11 الذي يأتي مع مجموعة من المزايا الجديدة لساعات آبل الذكية، وتتعلق العديد من هذه المزايا بمراقبة المؤشرات الصحية؛ إذ تهدف آبل إلى منحك طرقًا جديدة لمراقبة صحة جسمك.

وفيما يلي، سنذكر أهم المزايا الجديدة القادمة إلى ساعات آبل الذكية في نظام watchOS 11:

1- تطبيق Vitals الجديد لمراقبة الصحة:

يتضمن نظام watchOS 11 تطبيقًا جديدًا يُسمى Vitals، سيمنحك نظرة عامة على إحصائياتك الحيوية في الوقت الحالي وبمرور الوقت. وستتمكن من مراجعة البيانات الصحية الخاصة بك مثل: بيانات معدل ضربات القلب والنوم مباشرة في التطبيق، كما يمكنك تتبع التغييرات في الإحصائيات خلال الأيام أو الأسابيع أو الأشهر القليلة الماضية.

2- مزية Training Load للمساعدة في التخطيط للتدريبات:

ستتيح لك ساعات آبل التي تعمل بنظام التشغيل watchOS 11 الاستفادة من مزية جديدة تسمى Training Load، وهي مزية تساعدك في تحديد نظام التدريب الخاص بك وكيف يمكن أن يؤثر في طاقتك.

تعتمد هذه المزية على مجموعة من البيانات الخاصة بالمستخدم، مثل: السرعة ومعدل ضربات القلب، بالإضافة إلى طول المستخدم ووزنه لتقدير الجهد التدريبي، ثم منحه درجة تتراوح بين 1 و 10، ويمكن للمستخدم تعديل النتيجة بناءً على ما يشعر به.

ستقيس الساعة الجهد التدريبي لمدة 28 يومًا، والمدة التي يقضيها المستخدم في التدريب لتوفير مجموعة مفصلة من البيانات.

يمكن أن تساعدك هذه المزية في تحديد مدى صعوبة التدريبات التي تمارسها وتعديل خطط التدريب بناءً على ذلك، وستكون هذه المزية مفيدة بنحو خاص للمستخدمين الذين يتدربون على الأحداث التنافسية مثل: سباقات الماراثون، لضمان عدم الإفراط في التدريب أو التدريب بدرجة أقل من المطلوب.

3- تحسينات في أداة Smart Stack:

حدّثت آبل Smart Stack بمنحها سلسلة جديدة من المزايا الذكية التي تُظهر معلومات للمستخدم عن أحداث مهمة، مثل: المعلومات حول العواصف القادمة قبل أن تبدأ، بالإضافة إلى ذلك، ستظهر الأنشطة المباشرة في Smart Stack؛ مما يمنحك معلومات مُحدّثة حول حال طلباتك عبر الإنترنت والأحداث المباشرة التي تتابعها.

4- مزية Check In:

أضافت آبل مزية الأمان Check In إلى هواتف آيفون عبر نظام iOS 17، وفي هذا العام أعلنت إضافتها إلى watchOS 11. وتتيح هذه المزية لمُستخدم ساعة آبل إخبار أحد الأصدقاء أو أفراد العائلة بمعلومات حول الموقع الذي يريد التوجه إليه ومتى من المتوقع أن يصل، وسيصل إلى الشخص الآخر إشعار عند وصول المستخدم بأمان إلى وجهته.

5- توسيع إمكانيات إيماءة النقر المزدوج:

أضافت آبل إيماءة النقر المزدوج (Double Tap) إلى أحدث ساعاتها الذكية Watch Series 9 و Ultra 2، وهي مزية تسمح بإجراء بعض المهام بسرعة باستخدام يد واحدة دون لمس الشاشة عن طريق الضغط مرتين بالسبابة والإبهام معًا باستخدام اليد التي عليها الساعة.

في نظام watchOS 11 ستتوسع إمكانيات هذه الإيماءة لتتكامل مع المزيد من التطبيقات والمزايا؛ إذ سيتمكن المستخدم من استخدام إيماءة النقر المزدوج للتمرير عبر معظم التطبيقات في الساعة، مثل: التقويم والرسائل والطقس وغير ذلك.

6- مزية Tap to Cash:

في نظام watchOS 11، سيصبح إرسال الأموال من خلال Apple Cash أسهل من قبل بفضل مزية Tap to Cash التي تسمح لك بوضع ساعة آبل الذكية بالقرب من ساعة آبل أخرى أو هاتف آيفون لإرسال الأموال مباشرة إلى الجهاز الآخر دون الحاجة إلى مشاركة رقم هاتفك.

7- التكامل مع مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence:

سيتمكن المستخدمون الذين لديهم ساعة آبل متصلة بهاتف iPhone 15 Pro أو iPhone 15 Pro Max المدعوم بمزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence من الوصول إلى الإشعارات الملخصة مباشرة من الساعة.