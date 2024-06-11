يُعدّ البريد الإلكتروني جزءًا أساسيًا من حياتنا الشخصية والمهنية، ولكن إدارة صندوق الوارد المليء بالرسائل يستغرق وقتًا طويلًا. ومع ذلك يمكن لبعض أدوات الذكاء الاصطناعي أتمتة العديد من المهام المتكررة وتسهيل استخدام البريد الإلكتروني وتنظيمه؛ مما يوفر الكثير من الوقت والجهد.

وفيما يلي، سنذكر 5 أدوات ذكاء اصطناعي للمساعدة في إدارة البريد الإلكتروني:

1- أداة Sanebox لتنظيم رسائل البريد الإلكتروني:

تُعدّ أداة Sanebox من أفضل الأدوات التي يمكنك استخدامها لتنظيم البريد الإلكتروني. وهي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل مع خدمات البريد الإلكتروني المختلفة.

يمكن استخدام Sanebox بسهولة، وكل ما عليك فعله هو إنشاء حساب باستخدام عنوان بريدك الإلكتروني ومنح Sanebox إمكانية الوصول إلى بريدك الوارد. وستقدم هذه الأداة العديد من المجلدات لتنظيم رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك.

على سبيل المثال: يمكنك استخدام مجلد SaneBlackHole@ لرسائل البريد الإلكتروني المزعجة القادمة من أشخاص أو شركات معينة.

كما يمكنك استخدام مجلد SaneNews@ لفصل النشرات الإخبارية عن باقي الرسائل الواردة واستخدام مجلد SaneLater@ للرسائل المهمة.

تستخدم هذه الأداة الذكاء الاصطناعي لفرز رسائل بريدك الوارد وتتعلم من طريقة تعاملك مع الرسائل، فعند نقل رسائل البريد الإلكتروني من صندوق الوارد الخاص بك إلى واحد من المجلدات سيؤدي ذلك إلى تدريب Sanebox على نقل رسائل البريد الإلكتروني المماثلة إلى المجلد نفسه في المستقبل.

2- أداة Grammarly لتحرير رسائل البريد الإلكتروني:

Grammarly هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للمساعدة في التحرير والكتابة يمكنك استخدامها للتحقق من أن جميع رسائل البريد الإلكتروني التي تود إرسالها خالية من الأخطاء الإملائية والنحوية ومكتوبة بطريقة جيدة.

بعد إنشاء حساب في Grammarly، يمكنك تثبيت الإضافة الخاصة بهذه الأداة داخل المتصفح أو تثبيت تطبيق سطح المكتب، وستُصحح هذه الأداة الأخطاء الإملائية والنحوية وعلامات الترقيم في أثناء كتابة رسائل البريد الإلكتروني. كما تستخدم هذه الأداة الذكاء الاصطناعي التوليدي لتلخيص رسائل البريد الإلكتروني الطويلة، وتقديم اقتراحات لإعادة صياغة الجملة، وكتابة رسائل البريد الإلكتروني بطريقة احترافية.

3- روبوت Copilot لتلخيص وصياغة رسائل البريد الإلكتروني:

إذا كنت تستخدم متصفح Microsoft Edge، فيمكنك الاستفادة من قدرات روبوت Copilot المدمج في الشريط الجانبي من الصفحة الرئيسية للمتصفح.

يمكن أن يساعد هذا الروبوت في تلخيص صفحات الويب وتحسين تجربة التسوق وتقديم ردود على الاستفسارات المختلفة بأسلوب المحادثة. بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يكون Copilot مساعدًا مفيدًا لإدارة البريد الإلكتروني.

لاستخدامه، انتقل إلى متصفح Edge، وسجّل الدخول إلى حسابك، ثم انقر فوق رمز Copilot في الزاوية اليُمنى العلوية، ثم اختر تبويب Compose لإنشاء مسودات لرسائل البريد الإلكتروني بأساليب كتابة مختلفة، وبعد أن تحصل على المسودة يمكنك تعديلها، ثم إرسالها عبر البريد الإلكتروني. ويمكن أن تطلب من روبوت Copilot أيضًا تلخيص رسائل البريد الإلكتروني الطويلة؛ مما يساعد في توفير الوقت.

4- أداة Spike لتتبع رسائل البريد الإلكتروني من حسابات متعددة:

تحتوي أداة البريد الإلكتروني Spike على واجهة سهلة الاستخدام، مما يجعلها خيارًا مناسبًا لتحسين تجربة استخدام البريد الإلكتروني وتعزيز الإنتاجية، وإذا كان لديك حسابات متعددة، وتجد صعوبة في التنقل بينها وتتبع جميع الرسائل الواردة، يمكن لهذه الأداة تجميع جميع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك من حسابات مختلفة في مكان واحد، حتى تتمكن من رؤية كل الرسائل بسهولة.

بالإضافة إلى ذلك، تنظم مزية Priority Inbox من Spike رسائل البريد الإلكتروني حسب الأهمية؛ مما يساعدك في توفير الوقت، والتركيز في الرسائل المهمة فقط. كما تستخدم Spike الذكاء الاصطناعي التوليدي لكتابة رسائل البريد الإلكتروني وتلخيصها.

5- Shortwave لتحويل رسائل البريد الإلكتروني إلى مهام:

Shortwave هي أداة ذكاء اصطناعي تتكامل بسلاسة مع جيميل، يمكنها تحويل رسائل البريد الإلكتروني إلى مهام قابلة للتنفيذ؛ مما يساعد في تعزيز الإنتاجية بنحو كبير.

بعد تسجيل الدخول إلى حسابك في جيميل عبر أداة Shortwave ستُصنف هذه الأداة رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا إلى فئات لتسهيل إدارتها. بعد ذلك، حدد فئة معينة لرؤية جميع رسائل البريد الإلكتروني الموجودة فيها، ثم يمكنك إضافة بعض الرسائل إلى تبويب todos لتحويلها إلى مهام، يمكنك بعد ذلك الذهاب إلى تبويب Todos لرؤية جميع مهامك في مكان واحد.

بالإضافة إلى ذلك، تستخدم Shortwave الذكاء الاصطناعي التوليدي للمساعدة في صياغة رسائل البريد الإلكتروني وتلخيصها.