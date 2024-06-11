آبل تكشف رسميًا عن تطبيقها الخاص لإدارة كلمات المرور

كشفت شركة آبل عن تطبيق جديد مستقل يتيح للمستخدمين إدارة كلمات المرور والمفاتيح الرقمية الخاصة بهم بأمان وفعالية، وفقًا لما أعلنته الشركة في مؤتمر المطورين WWDC 2024.

ويتيح تطبيق “كلمات المرور”، المقرر إصداره مع أنظمة التشغيل الجديدة القادمة – مثل iOS 18 و macOS Sequoia و visionOS 2 – إدارة كلمات المرور بسهولة أكبر، وهو يُعد تطورًا متقدمًا لخدمة “iCloud Keychain” التي كانت موجودة سابقًا بنحو خفي في قائمة الإعدادات في أجهزة آبل.

ويعكس قرار آبل بإنشاء تطبيق مستقل لإدارة كلمات المرور عزمها منافسة الخدمات الشهيرة المماثلة مثل 1Password و LastPass و Bitwarden وغيرها.

وينظم التطبيق الجديد كلمات المرور والمفاتيح الرقمية والمعلومات الحساسة الأخرى بشكل أكثر سهولة مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الأمان، ويقدم التطبيق واجهة مستخدم منظمة مع عمود تنقل يسمح للمستخدمين بالتنقل بسرعة عبر فئات مختلفة مثل كلمات مرور مواقع الويب، وكلمات مرور شبكات الواي فاي، والمفاتيح الرقمية، وغيرها.

ويمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء كلمات مرور قوية وفريدة مباشرة داخل التطبيق، وهو يدعم استيراد كلمات المرور من خدمات خارجية، كما أكدت آبل أن تطبيق “كلمات المرور” سيحافظ على المزايا الحالية الموجودة في خدمة “iCloud Keychain”، ويشمل ذلك كلمات المرور المشتركة وأكواد التحقق وحقل “الملاحظات” الذي يحتوي على تفاصيل إضافية بشأن كل مدخل.

ويأتي هذا الإعلان الجديد من آبل وسط تزايد مخاوف المستخدمين بشأن اختراقات البيانات والأمان عبر الإنترنت، لذا فإن وجود خدمة متكاملة وقوية من آبل يمكن أن تقنع المستخدمين بالاعتماد عليها دون غيرها من الخدمات الأخرى.

ومن المنتظر إطلاق تطبيق “كلمات المرور” الجديد رسميًا من آبل في وقت لاحق من العام الجاري، بالتزامن مع إطلاق أنظمة التشغيل الجديدة، إذ سيعمل عليها التطبيق بنحو متكامل.