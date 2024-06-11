آبل تقدم مزايا جديدة لسماعات AirPods

أعلنت شركة آبل في مؤتمر المطورين السنوي WWDC 2024 بعض المزايا الجديدة لسماعات AirPods اللاسلكية المتاحة حاليًا في الأسواق.

ومن المزايا الجديدة، إمكانية التفاعل مع المساعد الشخصي سيري باستخدام إيماءات الرأس الجديدة لسماعات AirPods Pro (الجيل الثاني).

وتتيح هذه الميزة الإيماء بالرأس للإجابة بنعم أو تحريك الرأس أفقياً للإجابة بلا عند الرد على سيري، وتسمح هذه الميزة بتنفيذ عدة مهام، مثل التفاعل مع الرسائل وإدارة الإشعارات والرد على المكالمات، وغيرها.

وأوضحت آبل أن الميزة الجديدة التي تطلق عليها اسم Siri Interactions تعمل اعتمادًا على التعلم الآلي ورقاقة H2، وتتيح استخدام سيري دون التحدث في الأماكن العامة الضيقة مثل المصاعد.

وقدمت آبل أيضًا ميزة عزل الصوت Voice Isolation المصممة لتحسين جودة المكالمات في البيئات الصاخبة، وهي الآن متوافقة مع AirPods Pro (الجيل الثاني)، ويمكن لهذه الميزة إزالة الضوضاء الخلفية مثل الرياح عند استخدام سماعة AirPods Pro مع أجهزة آبل المختلفة لإجراء المكالمات.

ومن الجدير بالذكر أن ميزة Voice Isolation مدعومة بالفعل في هواتف آيفون وأجهزة آيباد وماك، وهي تعمل في أثناء إجراء مكالمات فيس تايم أو المكالمات الهاتفية العادية.

وتوسعت الآن ميزة الصوت المكاني الشخصي “Personalised Spatial Audio” مع تتبع الرأس الديناميكي لدعم الألعاب عبر سماعات AirPods Pro (الجيل الثاني) و AirPods Max وAirPods (الجيل الثالث).

وتستخدم هذه الميزة كاميرا TrueDepth الأمامية في آيفون لإنشاء ملف تعريف شخصي للصوت المكاني وتقديم تجربة صوتية مخصصة.

وأوضحت آبل أنه عند استخدام سماعات AirPods Pro، سيحصل اللاعبون الآن على أفضل زمن وصول عند تشغيل الألعاب، وكذلك جودة صوت محسنة عند الحديث مع اللاعبين الآخرين.

وستتوفر المزايا الجديدة لسماعات AirPods في خريف العام الجاري لكافة المستخدمين.