آبل تعيد تصميم تطبيق الصور لتنظيم ذكرياتك بذكاء

يجلب تحديث iOS 18 من آبل تغييرات كبيرة في تطبيق الصور. وعاينت الشركة في WWDC 2024 التصميم المجدد الذي ينظم جميع صورك تلقائيًا حول لحظات لا تنسى، مثل الرحلات والأحداث، من بين أمور أخرى.

ويقدم التطبيق الجديد نظام تنقل جديدًا ومزايا تنظيمية جديدة وطرقًا أخرى لاكتشاف صورك المفضلة، ويشمل ذلك صور الأصدقاء والعائلة والحيوانات الأليفة والرحلات والمزيد.

وتقول الشركة إن التصميم الجديد يقلل وقت البحث عن الصور لأنه يضع كل ما تحتاجه في متناول اليد.

ويتخلص الإصدار الجديد من التخطيط المبوب الحالي للتطبيق لصالح شاشة واحدة، إذ يمكنك عرض جميع الصور والألبومات والذكريات في مكان واحد.

ويعرض التطبيق في الجزء العلوي جمع صورك بطريقة الشبكة المألوفة، مع مجموعات منظمة بذكاء أدناها.

وتعمل آبل أيضًا على زيادة ذكاء التطبيق من خلال مجموعاتها الجديدة، التي تصنف صورك في عروض تشبه الألبوم بناءً على أشياء، مثل الرحلات الأخيرة والأشخاص الذين تقضي معهم معظم الوقت.

وتشبه هذه الميزة إلى حد ما ميزة “الذكريات” الموجودة في الصور التي تجمع الصور معًا ويمكن تشغيلها تلقائيًا عندما تريد العودة إلى اللحظة. وعلى عكس الذكريات، لا تتضمن المجموعات مؤثرات صوتية ورسومًا متحركة.

وأصبح تطبيق الصور قابلًا للتخصيص مع إمكانية تثبيت المجموعات في قسم مخصص من التطبيق.

وتسهل قدرات التصفية الجديدة البحث عن أنواع معينة من الصور أو التخلص من لقطات الشاشة أثناء التصفح.

ويستفيد تطبيق الصور أيضًا من قدرات الذكاء الاصطناعي الجديدة من آبل في نظام التشغيل iOS.

ويحصل تطبيق الصور على ميزة تحرير الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام أداة التحرير الجديدة المسماة Clean Up التي يمكنها إزالة كائنات الخلفية.

ويمكنك أيضًا إنشاء قصص مخصصة بناءً على صورك باستخدام ميزة الذكريات الجديدة التي تتيح لك كتابة وصف للحظة التي تريد التقاطها.

وتقول آبل: “يختار Apple Intelligence الصور ومقاطع الفيديو الفضلى بناءً على الوصف، ويصوغ قصة تحتوي فصولًا بناءً على الموضوعات المحددة من الصور، ويرتبها في فيلم له قصة سردية”.

ويصل تطبيق الصور الجديد المعاد تصميمه مع تحديث iOS 18 في وقت لاحق من هذا العام.