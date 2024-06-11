آبل تعلن رسميًا نظام macOS Sequoia لحواسيب ماك

أعلنت شركة آبل رسميًا نظام التشغيل الجديد macOS Sequoia الموجه لأجهزة ماك في مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2024.

وصرحت آبل بأن النظام الجديد سيمكّن أجهزة ماك من الاتصال بهواتف آيفون، من أجل إتاحة رؤية شاشة هواتف آيفون والتحكم فيها.

وعند استخدام ميزة “انعكاس آيفون iPhone Mirroring” في أجهزة ماك، ستظهر خلفية الشاشة والأيقونات كما هي موجودة في هواتف آيفون، ويمكن للمستخدمين التنقل بين الصفحات في الشاشة الرئيسية، أو تشغيل أي من التطبيقات المثبتة، كما يمكن استخدام لوحة المفاتيح ولوحة التتبع والفأرة في حاسوب ماك للتفاعل مع هواتف آيفون المتصلة.

وتشبه هذه الميزة في العديد من الجوانب ميزة Phone Link المتوفرة لمستخدمي حواسيب ويندوز عند توصيل بعض هواتف أندرويد الحديثة بها.

وبالإضافة إلى ذلك، ستضيف آبل تطبيقًا مستقلًا لإدارة كلمات المرور في نظام macOS Sequoia، لمساعدة مالكي حواسيب ماك في الحفاظ على أمان بياناتهم. ويتزامن هذا التطبيق مع أجهزة آبل الأخرى المملوكة للمستخدم.

وكشفت آبل عن بعض التحسينات الجديدة لمتصفح سفاري في نظام macOS Sequoia، ومنها ميزة جديدة تسمى “Highlights” المُصممة لاستخراج معلومات من صفحات الويب مثل الاتجاهات إلى الأماكن، وبيانات الاتصال، وغيرها.

وأشارت آبل إلى وصول المزيد من ألعاب الحاسوب الرئيسية إلى أجهزة ماك خلال الأشهر القادمة، ومنها ألعاب مثل Riven و Frostpunk 2 و Assassin’s Creed: Shadows وغيرها.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت آبل إطلاق Game Porting Toolkit 2، وهو الإصدار الجديد من تطبيقها الذي يعمل على تحويل ألعاب ويندوز للعمل بنحو سهل وسريع في نظام ماك.

ويحتوي نظام macOS Sequoia أيضًا على مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة التي تطلق عليها آبل اسم “Apple Intelligence” والتي ستصبح متاحة في وقت لاحق من هذا العام، وسيتمكن مستخدمو ماك من استخدام تلك المزايا لمساعدتهم في كتابة الرسائل الإلكترونية والمستندات أو إعادة صياغتها، وتوليد الصور عبر أداة Image Playground وغير ذلك.

وأطلقت آبل النسخة التجريبية من نظام macOS Sequoia للمطورين، ومن المتوقع إصدار النسخة النهائية في خريف العام الجاري.