آبل تستخدم الذكاء الاصطناعي لتوليد الرموز التعبيرية

أعلنت آبل خلال فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2024 في كوبرتينو القدرة على استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد الرموز التعبيرية الفريدة والصور المخصصة التي تشبه الرموز التعبيرية لأي شخص من مكتبة الصور بناءً على مطالباتك.

ويدعم Unicode 15.1 حاليًا ما يقرب من 3800 رمزٍ تعبيريٍ مختلفٍ، مع أن الجميع يعتقدون لسبب ما أن هذا الرقم ليس كافيًا تقريبًا.

وتوفر آبل إمكانية توليد الرموز التعبيرية بالذكاء الاصطناعي من خلال الميزة الجديدة المسماة Genmoji المدعومة من Apple Intelligence، وهي مجموعة جديدة من مزايا الذكاء الاصطناعي التي تتوفر عبر آيفون وآيباد وماك في وقت لاحق من هذا العام.

وعلى غرار توليد الصور باستخدام خدمات، مثل Midjourney و Dall-E، يستطيع المستخدمون توليد رموز تعبيرية مخصصة عن طريق إدخال مطالبات محددة.

وبمجرد إنشائها، يمكن تبادلها مع الآخرين بصفتها ملصقات أو تفاعلات في Tapback أو تضمينها في الرسائل.

وفي حال لم تعجبك الرموز التعبيرية الأولية التي تصنعها آبل، فإن بإمكانك التمرير للاختيار من بين بعض الخيارات المختلفة.

ومن غير المتوقع أن تكون هذه الميزة متاحة رسميًا حتى وقت لاحق من هذا الخريف.

وفي إعلان تشويقي في WWDC، عرضت آبل أمثلة، مثل وجه مبتسم مع خيار فوق عينيه وديناصور يركب لوح تزلج.

ومن المؤكد وجود بعض القيود على الرموز التعبيرية التي تولدها Genmoji باستخدام المطالبات الرسومية، مثل الأسلحة أو الدم.

كما أعلنت آبل الميزة الجديدة الأخرى Image Playground، وهي تتوفر بصفتها ميزة وتطبيقًا مستقلًا وواجهة برمجة تطبيقات للمطورين.

وتتيح لك Image Playground توليد الصور مباشرةً داخل تطبيقات مختلفة أو من تطبيق Image Playground.

وتسمح الميزة للمستخدمين بتوليد صور باستخدام مفاهيم، مثل السمات والأزياء والإكسسوارات والأماكن والمزيد.

ويمكنك تحديد الأوقات التي تريد تضمينها، وبعد لحظات، تولد الميزة المدعومة من Apple Intelligence معاينة لصورتك.

وتشير الشركة إلى أنه ليست هناك حاجة إلى تصميم المطالبة المثالية. ويمكنك التمرير خلال معاينات الصور وتوليد صور إضافية عن طريق تحديد أنماط مختلفة.

وتقترح Apple Intelligence أيضًا مفاهيم تتعلق برسائل المحادثة، ويحدث كل هذا عبر الجهاز، وفقًا لشركة آبل.