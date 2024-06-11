آبل تجلب وضع اللعب إلى آيفون مع iOS 18

أعلنت آبل خلال فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2024 جلب وضع اللعب إلى أجهزة iOS بصفته جزءًا من iOS 18.

وعند تشغيل وضع الألعاب، يعمل جهازك على تقليل نشاط الخلفية لزيادة معدلات الإطارات إلى الحد الأقصى ويتمتع باستجابة محسنة مع AirPods وأجهزة التحكم في الألعاب.

وأضافت آبل وضع ألعاب إلى نظام التشغيل macOS مشابهًا لوضع الألعاب الجديد لنظام iOS في العام الماضي بصفته جزءًا من نظام التشغيل macOS Sonoma، مع أنه يتطلب أن يكون لديك جهاز ماك مزودًا بشريحة Apple Silicon.

وبمجرد صدور نظام التشغيل iOS 18 وتلقي جهاز آيفون التحديث، فإنك تحصل على وضع لعب مخصص، من بين أشياء أخرى كثيرة.

وتَعد آبل بأن وضع اللعب يعمل على زيادة أداء اللعب إلى الحد الأقصى. ويعمل وضع اللعب على تقليل نشاط الخلفية للحفاظ على معدلات إطارات عالية باستمرار لساعات من اللعب المتواصل.

وعلاوة على ذلك، أصبحت أجهزة AirPods ووحدات التحكم سريعة الاستجابة وموثوقة. وصرحت آبل بأن وضع الألعاب يقلل زمن الوصول الصوتي مع AirPods، ويجعل وحدات التحكم في الألعاب اللاسلكية سريعة الاستجابة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الميزة تتاح عبر الجيل الثاني من AirPods Pro. ولا يوجد خيار لتشغيل وضع اللعب، وبدلًا من ذلك يشغل آيفون تلقائيًا وضع اللعب عند الاقتضاء من أجل توفير تجربة ألعاب عالية الجودة عبر iOS.

وتعد إضافة وضع اللعب إلى نظام التشغيل iOS أحدث خطوة في حملة آبل لتشجيع الأشخاص على ممارسة الألعاب العالية الدقة عبر أجهزة آيفون.

وتوجد مكتبة متنامية من الألعاب الكبيرة التي يمكنك اللعب بها، مثل Assassin’s Creed Mirage و Resident Evil Village.

وأعلنت Capcom أن Resident Evil 7 قادمة إلى نظام التشغيل iOS وأجهزة آيباد وماك في الشهر المقبل وأن النسخة الجديدة من Resident Evil 2 قيد التطوير لمنصات آبل.