آبل تجلب تسجيل المكالمات بالذكاء الاصطناعي

أعلنت آبل خلال فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2024 قدرة آيفون على تسجيل المكالمات الهاتفية ونسخها في iOS 18 بالذكاء الاصطناعي مباشرةً من خلال تطبيق الهاتف الافتراضي.

وذكر كريغ فيديريغي الميزة خلال حديثه عن التحسينات العديدة التي طرحتها الشركة مع إصدار Apple Intelligence عبر نظام التشغيل iOS 18.

وتحدث فيديريغي بسرعة عن هذه الميزة الجديدة بعد ذكر النسخ والملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تطبيق Notes.

ومن المفترض أن يكون خيار التسجيل متاحًا قريبًا عبر شاشة الاتصال المباشر إلى جانب الأزرار المألوفة، مثل End و Mute.

ويعرض تطبيق الهاتف أثناء التسجيل موجة صوتية بالإضافة إلى مدة التسجيل.

وتسجل الميزة مكالمتك في تطبيق Notes، ويمكنك إنشاء ملخص باستخدام نظام آبل للذكاء الاصطناعي Apple Intelligence، إلى جانب إمكانية تسجيل الصوت ونسخه من داخل تطبيق Notes.

وأثناء تسجيل المكالمة، يستطيع آيفون تقديم نص مكتوب للمكالمة. ويمكن لمزايا Apple Intelligence توليد ملخص للنقاط الرئيسية المضمنة في المكالمة، حتى تتمكن من إلقاء نظرة على ما هو مهم.

وعندما يبدأ المستخدم بالتسجيل، يرسل آيفون تنبيهًا إلى الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى الموجودة على الخط.

وتظل بحاجة إلى اتباع القوانين والأعراف المحلية المتعلقة بالموافقة، مما يعني أنك قد تحتاج إلى طلب الإذن، مع أن الإفصاح الإلزامي يساعد في تقليل المشكلات الأخلاقية.

وتستطيع الوصول إلى التسجيل نفسه بعد المكالمة عبر تطبيق Notes، وتعمل النصوص وملخصات النصوص مثل أي تسجيلات أخرى لتطبيق Notes في إصدار iOS القادم.

ويتوفر النسخ الصوتي باللغات الإنجليزية (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا والهند وأيرلندا ونيوزيلندا وسنغافورة) والإسبانية (الولايات المتحدة والمكسيك وإسبانيا) والفرنسية (فرنسا) والألمانية (ألمانيا) واليابانية (اليابان) والصينية الماندرين (الصين وتايوان) والكانتونية (الصين وهونج كونج) والبرتغالية (البرازيل).

وتشير صفحة معاينة iOS 18 من آبل إلى أن النسخ الصوتي يتاح لأجهزة آيفون 12 والإصدارات الأحدث.

ويسهل جلب ميزة التسجيل الصوتي إلى تطبيق الهاتف على الصحفيين والمستخدمين الآخرين تسجيل المكالمات ونسخها، كل ذلك مع السماح للمستلم بمعرفة ذلك.

وليس من الواضح إذا كانت الميزة مقتصرة على المكالمات بين مستخدمي آيفون، أو المكالمات بين مستخدمي آيفون الذين يستخدمون نظام iOS 18، أم قد تعمل هذه الميزة مع المكالمات التي تجري بين آيفون متوافق وأي علامة تجارية أخرى للهواتف الذكية.