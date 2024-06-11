آبل تتيح إرسال الرسائل النصية عبر الأقمار الصناعية

يقتصر نظام الاتصال عبر الأقمار الصناعية من آبل حاليًا على ميزة Emergency SOS، مع أنه يتوسع قريبًا ليشمل iMessage، مما يتيح للمستخدمين إرسال رسائل نصية في المناطق التي لا توجد فيها إشارة خلوية.

وأعلنت الشركة الأخبار في WWDC 2024 أثناء مناقشة التحسينات عبر نظام التشغيل iOS.

وتعمل الميزة القادمة المقررة لنظام التشغيل iOS 18 على إرسال بيانات iMessage إلى الأقمار الصناعية بدلًا من الأبراج الخلوية التقليدية بشرط أن يكون لديك رؤية واضحة للسماء.

وتعمل ميزة الرسائل عبر القمر الصناعي مثلما تعمل ميزة Emergency SOS. وعندما لا يكون لديك أي إشارة، يمنحك الجهاز خيار العثور على قمر صناعي لنقل البيانات.

ويجب عليك إبقاء الهاتف موجهًا في الاتجاه الصحيح أثناء ذلك، ويذكرك بذلك التراكب الموجود فوق رسائلك.

ومن خلال الإمكانية الجديدة، يجب أن يكون المستخدمون خارج الشبكة قادرين على إرسال النصوص والرموز التعبيرية و Tapbacks واستقبالها عبر iMessage والرسائل النصية القصيرة حتى عندما يفتقرون إلى اتصال تقليدي بالإنترنت.

وصممت آبل الاتصال عبر الأقمار الصناعية مع الحفاظ على التشفير من طرف إلى طرف عبر iMessage.

وفي السابق، كان الاتصال عبر الأقمار الصناعية لميزة Emergency SOS يسمح فقط لمستخدمي آيفون المؤهلين بإرسال الرسائل النصية إلى خدمات الطوارئ.

وساعدت هذه الميزة في إنقاذ الأرواح منذ أن قدمت آبل النظام في آيفون 14 الصادر في عام 2022.

وروج شريك آبل في التكنولوجيا، وهو مزود الأقمار الصناعية Globalstar، في العام الماضي إلى وجود خدمات أقمار صناعية إضافية لأجهزة آيفون قيد التنفيذ.

ولم تقدم آبل حتى الآن تفاصيل إضافية، ويشمل ذلك إذا كان اتصال iMessage عبر الأقمار الصناعية مجانيًا أم لا.

ويقول البيان الصحفي للشركة إن الرسائل عبر القمر الصناعي تتاح في نظام التشغيل iOS 18 إلى جانب مزايا الأقمار الصناعية الحالية من آبل في الولايات المتحدة عبر آيفون 14 والإصدارات الأحدث.

وتصل هذه الأخبار في الوقت الذي تستعد فيه شركة سبيس إكس لتوفير اتصال عبر الأقمار الصناعية لهواتف آيفون وأندرويد الذكية من خلال خدمة ستارلينك الخلوية.

وتخطط سبيس إكس لتقديم خدمة الأقمار الصناعية لعملاء T-Mobile في وقت لاحق من هذا العام من أجل تشغيل الرسائل النصية القصيرة قبل تقديم الدعم للمكالمات الصوتية وبيانات الإنترنت.

وفي الوقت نفسه، تخطط AT&T المنافسة للاستفادة من شركة ناشئة تسمى AST SpaceMobile لتقديم خدمة أقمار صناعية خلوية منافسة.

وفي غضون ذلك، تقدم آبل لمستخدمي آيفون المؤهلين إمكانية الوصول المجاني إلى ميزة Emergency SOS لمدة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام.