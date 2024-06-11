آبل تؤكد خططها لإدماج Gemini من جوجل في iOS

تعمل آبل على إدماج النموذج اللغوي الكبير GPT-4o في iOS 18 و iPadOS 18 و MacOS Sequioa بفضل الشراكة مع OpenAI التي أعلنت في مؤتمر المطورين السنوي للشركة WWDC 2024.

وبعد وقت قصير من انتهاء الكلمة الرئيسية في WWDC 2024، أكد نائب الرئيس الأول لهندسة البرمجيات في الشركة كريج فيديريغي خطط العمل مع نماذج إضافية تابعة لجهات خارجية.

ويعد المثال الأول الذي قدمه المسؤول التنفيذي هو إحدى الشركات التي كانت آبل تستكشف الشراكة معها.

وأوضح فيديريغي في محادثة مع الصحفيين بعد الكلمة الرئيسية أن آبل قد تضيف أيضًا Gemini إلى أنظمة التشغيل.

وقال فيديريغي: “نتطلع إلى إجراء عمليات تكامل مع نماذج أخرى، ويشمل ذلك Gemini من جوجل، على سبيل المثال، في المستقبل”. وسرعان ما أضاف: “ليس لدى الشركة ما تعلنه الآن، مع أن هذا هو اتجاهنا العام”.

وتعد هذه الأخبار جديرة بالملاحظة لأن آبل ذكرت خططًا لإضافة نماذج ذكاء اصطناعي إضافية إلى نظام التشغيل في الكلمة الرئيسية، مع أنها لم تذكر Gemini على وجه التحديد.

ومن شأن السماح للأشخاص باختيار نموذج الذكاء الاصطناعي الذي يريدونه عبر أجهزتهم – بدلًا من مجرد فرض نموذج عليهم – أن يمنح أجهزة آبل مستوى من التخصيص لا يتمتع به أي من منافسيها، مثل جوجل أو سامسونج.

ويعد ChatGPT من OpenAI أول نموذج لجهة خارجية يحصل على التكامل في وقت ما في وقت لاحق من هذا العام.

وتقول آبل إن المستخدمين قادرون على الوصول إلى روبوت الدردشة دون الحاجة إلى التسجيل للحصول على حساب أو الدفع مقابل الخدمات المتميزة.

وفيما يتعلق بتكامل ChatGPT مع إصدار iOS 18 المُجدد من سيري، فقد أكد فيديريغي أن المساعد الصوتي ينبه المستخدم قبل إرساله إلى نماذجه الداخلية.

وقال المسؤول التنفيذي في الشركة: “أصبح بإمكانك الآن فعل ذلك من خلال سيري دون المرور بأداة أخرى”.