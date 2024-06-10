نوكيا تجرب المكالمات الهاتفية بالصوت المكاني الثلاثي الأبعاد

قالت نوكيا إن الرئيس التنفيذي للشركة، بيكا لوندمارك، أجرى مكالمة هاتفية باستخدام تقنية جديدة تسمى الصوت والفيديو الغامر، وهي تقنية تعمل على تحسين جودة المكالمة بصوت ثلاثي الأبعاد، مما يجعل التفاعلات واقعية.

وقال لوندمارك، الذي كان حاضرًا أيضًا في الغرفة عند إجراء أول مكالمة 2G في عام 1991: “أظهرنا مستقبل المكالمات الصوتية”.

وتعد مكالمات الهواتف الذكية الحالية أحادية الصوت، إذ تضغط العناصر الصوتية معًا في قناة واحدة وتبدو أكثر وضوحًا وأقل تفصيلًا.

وتوفر التقنية الجديدة من نوكيا صوتًا ثلاثي الأبعاد، إذ يسمع المتصل كل شيء كما لو كان موجودًا مع الشخص الآخر.

وقالت جيني لوكاندر، رئيسة قطاع التكنولوجيا في نوكيا: “تعد هذه المكالمة بمنزلة قفزة كبرى إلى الأمام في تجربة الاتصال الصوتي المباشر منذ إدخال الصوت الهاتفي الأحادي المستخدم في الهواتف الذكية وأجهزة الحواسيب اليوم”.

وأجرى لوندمارك المكالمة مع ستيفان ليندستروم، سفير فنلندا للرقمنة والتقنيات الجديدة.

وقال لوكاندر في مقابلة: “أصبحت هذه التقنية معيارًا الآن، لذا يمكن لمزودي الشبكات ومصنعي الشرائح ومصنعي الهواتف البدء بتنفيذها في منتجاتهم”.

وبصرف النظر عن المكالمات الجماعية بين شخص وآخر، يمكن استخدام هذه التقنية في المكالمات الجماعية، إذ يمكن فصل أصوات المشاركين بناءً على مواقعهم المكانية.

وقال المسؤولون التنفيذيون إن الغالبية العظمى من الهواتف الذكية تحتوي ميكروفونين على الأقل يمكن من خلالهما تنفيذ هذه التكنولوجيا عن طريق نقل الخصائص المكانية للمكالمة في الوقت الفعلي.

وأجرت نوكيا المكالمة باستخدام هاتف ذكي عادي عبر شبكة 5G عامة باستخدام برنامج الترميز 3GPP لخدمات الفيديو والصوت IVAS، مما يسمح للمتصلين بسماع الصوت مكانيًا في الوقت الفعلي.

ويعد برنامج الترميز 3GPP لخدمات الفيديو والصوت IVAS جزءًا من 5G Advanced، وهي ترقية قادمة لشبكات 5G يمكن أن توفر سرعات عليا وكفاءة محسنة في استخدام الطاقة وتحديد المواقع الخلوية بدقة.

ويجعل الصوت المكاني الأصوات تبدو وكأنها تأتي من اتجاهات مختلفة إذ تصل عبر قنوات متعددة.

وتعد نوكيا إحدى الشركات التي تعمل على إدخال برنامج الترميز 3GPP لخدمات الفيديو والصوت IVAS إلى 5G Advanced، وتهدف الشركة إلى الحصول على فرص ترخيص هذه التكنولوجيا التي من المحتمل أن تستغرق بضع سنوات لتكون متاحة على نطاق واسع.