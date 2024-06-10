مايكروسوفت تلمح إلى تطوير منصة ألعاب محمولة

كشفت مايكروسوفت عن منصات الألعاب Series S و Series X المحدثة وعدد كبير من الألعاب الجديدة في Xbox Showcase.

وبعد الحدث، أجرى موقع IGN مقابلة مع فيل سبنسر، الرئيس التنفيذي لقطاع الألعاب في الشركة، وتحدث عن جهاز إكس بوكس المحمول للألعاب الذي يشاع عنه كثيرًا.

وألمح سبنسر إلى إمكانية إصدار مايكروسوفت أول جهاز محمول للألعاب منذ مدة طويلة. كما أشار إلى أن هناك اهتمامًا متزايدًا داخل الشركة بدخول سوق الأجهزة المحمولة.

وفي مقابلة IGN، أدلى سبنسر بالتصريح الأكثر وضوحًا بخصوص هذا الموضوع حتى الآن بقوله: “أعتقد أننا يجب أن يكون لدينا جهاز محمول أيضًا”.

كما ألمح إلى أن جهاز إكس بوكس المحمول للألعاب قد يوفر على الأرجح وظيفة اللعب المحلية، وهو أمر لا تحصل عليه مع PlayStation Portal من سوني.

وقال سبنسر: “أعتقد أن القدرة على ممارسة الألعاب محليًا أمر مهم حقًا”، وجاء هذا التصريح بعد أن سُئل عن إمكانية أن يحتوي جهاز مايكروسوفت أجهزة مخصصة، مثل Steam Deck أو Nintendo Switch، أو يتطلب اتصالًا بالشبكة اللاسلكية، مثل PlayStation Portal.

وأضاف سبنسر أيضًا أنه يحب أجهزة الألعاب المحمولة، مثل Lenovo Legion Go و Steam Deck و Asus ROG Ally، لأنها توفر جميعها القدرة على ممارسة الألعاب محليًا.

ومن ناحية أخرى، يبث جهاز PlayStation Portal الألعاب بدلًا من تشغيلها محليًا. ويعني هذا أن جهاز إكس بوكس المحمول للألعاب قد يكون أفضل بكثير من جهاز سوني.

وإلى جانب ذلك، في حال جعلت مايكروسوفت جهاز ألعاب إكس بوكس المحمول يأتي مع نظام تشغيل مخصص، مثل SteamOS، فقد يصبح الجهاز منافسًا كبيرًا لجهاز Asus ROG Ally.

وانتشرت الشائعات بخصوص جهاز إكس بوكس المحمول للألعاب المحتمل لعدة أشهر، وقد غذت هذه الشائعاتِ مجموعةٌ من وثائق مايكروسوفت المسربة في الخريف الماضي التي كشفت عن خطط لجهاز إكس بوكس المحمول للألعاب.