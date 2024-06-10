مايكروسوفت تعلن إصدارات جديدة من إكس بوكس

كشفت مايكروسوفت عن إصدارات جديدة من أجهزة الألعاب إكس بوكس خلال حدث Xbox Games Showcase الذي عقدته الشركة.

وأعلنت الشركة عزمها إطلاق 3 إصدارات جديدة من أجهزة Xbox Series X و Xbox Series S الحالية، وستكون متاحة للمستهلكين في وقتٍ لاحق من العام الجاري.

وكشفت الشركة عن “إصدار خاص” من جهاز Xbox Series X بسعة تخزين قدرها 2 تيرابايت. وبالإضافة إلى زيادة سعة التخزين، سيأتي هذا الجهاز بتصميم خارجي فريد (Galaxy Black) مستلهم من الفضاء الخارجي مع إضاءات خضراء وفضية ورمادية متناثرة تعبر عن “آلاف الألعاب وملايين اللاعبين الذين يلعبون بأجهزة Xbox”، وفقًا لما ذكرته مايكروسوفت.

ومن الجدير بالذكر أن مايكروسوفت سوف تتيح هذا الإصدار بكميات محدودة، بسعر قدره 600 دولار أمريكي في الولايات المتحدة، و 650 يورو في الدول الأوروبية.

وستوفر الشركة إصدارًا آخر أبيض اللون من جهاز Xbox Series X دون محرك أقراص، مع سعة تخزين قياسية قدرها تيرابايت، وستبيع الشركة هذا الإصدار بسعر قدره 450 دولارًا أمريكيًا.

وستعيد مايكروسوفت إطلاق جهاز Xbox Series S بسعة تخزين قدرها تيرابايت باللون الأبيض بسعر يبلغ 350 دولارًا أمريكيًا.

وستستمر مايكروسوفت ببيع جهاز Xbox Series X الأسود بسعة قدرها تيرابايت مع محرك الأقراص، لكن جهاز Xbox Series S الأسود بسعة قدرها تيرابايت سيكون متاحًا للشراء “حتى نفاد الكمية”، وفقًا لما ذكرته الشركة.

ومن المقرر طرح الإصدارات الجديدة من أجهزة إكس بوكس نهاية العام الجاري، وقالت مايكروسوفت إنها ستتيح المزيد من المعلومات خلال الأشهر القادمة بشأن موعد توفر تلك الأجهزة وتفاصيل الحجز الأولي.