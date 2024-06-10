مايكروسوفت تسهل نقل الملفات بين هاتفك ونظام ويندوز 11

تعمل مايكروسوفت على تسهيل نقل الملفات بين هاتفك ونظام التشغيل ويندوز 11، وخاصة بعد دعمها الكبير لنظام التشغيل أندرويد.

ويعد من الصعب إلى حد ما نقل الملفات من هاتفك إلى نظام التشغيل ويندوز 11 مقارنةً بالخيارات التي كانت موجودة في الإصدارات السابقة من نظام التشغيل ويندوز.

وتسعى الشركة إلى إصلاح هذه المشكلة من خلال ميزة جديدة تشق طريقها إلى نظام التشغيل ويندوز 11 عن طريق إضافة خيار لإضافة جهازك المحمول إلى مستكشف الملفات File Explorer لتسهيل عمليات النقل.

وقد يتيح التحديث المستقبلي لحل Cross Device Experience Host إمكانية عرض الملفات والوصول إليها عبر هاتفك الذكي باستخدام مستكشف الملفات في نظام التشغيل ويندوز 11.

وعند تشغيل الميزة، يطالبك ويندوز 11 بإرسال طلب إذن إلى هاتفك الذكي حتى يتمكن نظام التشغيل من الوصول إلى الملفات الموجودة فيه.

ويقول الإذن: “حدد إرسال إشعار من أجل إرسال طلب إذن إلى جهاز أندرويد. افتح الإشعار ومن ثَم شغل الخيار الموجود بجوار الارتباط بنظام ويندوز”.

وبمجرد منح الإذن، يجب أن تكون قادرًا على الوصول إلى هاتفك الذكي من خلال مستكشف الملفات في نظام التشغيل ويندوز 11.

يشار إلى أن مايكروسوفت تحاول بنشاط مستمر استكشاف طرق جديدة لتكامل أجهزة أندرويد بعمق مع نظام التشغيل ويندوز من خلال تطبيق Phone Link.

ويسمح Phone Link للمستخدمين بالوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو من خلال ويندوز 11، مع أن الملفات الأخرى محظورة.

ويُستخدم التطبيق أيضًا من أجل عرض الإشعارات وبث تطبيقات أندرويد وتلقي المكالمات من جهاز حاسوب.

ويبدو التكامل الأعمق لأجهزة أندرويد في مستكشف الملفات في نظام التشغيل ويندوز 11 مريحًا.

ولا يوجد في الوقت الحالي الكثير من المعلومات بخصوص كيفية عمل هذه الميزة، على افتراض أن مايكروسوفت قد تطرحها لعامة الناس.

ويمكنك توقع ظهور الميزة في برنامج ويندوز إنسايدر قبل وصولها إلى جميع المستخدمين في القناة الثابتة.

وأتاحت مايكروسوفت سابقًا استخدام الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد بصفتها كاميرات ويب لاسلكية لجهاز الحاسوب.

وتعمل الشركة أيضًا على الردود الذكية المولدة بالذكاء الاصطناعي للرسائل النصية.