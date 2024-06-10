كيف تحافظ على خصوصية محادثاتك مع روبوت ChatGPT؟

تقول شركة OpenAI إنه لا يمكن لأحد مشاهدة محادثاتك مع روبوت ChatGPT إلا إذا سمحت بمشاركتها مع الشركة لتدريب نماذجها اللغوية. ومع ذلك، تُخزّن الشركة سجل محادثاتك وتشير إلى إمكانية استخدام محتواها للتدريب. فإذا كنت قلقًا بشأن خصوصيتك عند استخدام ChatGPT، فهناك بعض الإجراءات التي يمكنك اتخاذها.

توفر شركة OpenAI بعض مزايا الخصوصية التي تساعدك في الحفاظ على خصوصية محادثاتك مع روبوت ChatGPT، وهذه المزايا متاحة لجميع المستخدمين وليست حصرية لمُشتركي إصدار ChatGPT Plus.

وفيما يلي سنوضح كيف يمكنك استخدام هذه المزايا للحفاظ على خصوصية محادثاتك مع روبوت ChatGPT:

1- مزية المحادثة المؤقتة:

يمكنك إجراء محادثات مؤقتة مع روبوت ChatGPT ولن تُحفظ هذه المحادثات في سجّل محادثاتك ولن تستخدمها شركة OpenAI لتدريب نماذجها اللغوية. بالإضافة إلى ذلك، لن يتذكر روبوت ChatGPT تفاصيل المحادثات المؤقتة. ومع ذلك، ستُخزن OpenAI نسخًا من محادثاتك المؤقتة لمدة تصل إلى 30 يومًا لمراقبة أي إساءة.

إليك كيفية استخدام مزية المحادثات المؤقتة:

يمكنك البدء بإجراء محادثة مؤقتة مع روبوت ChatGPT في إصدار الويب أو في تطبيق الهاتف المحمول المُتاح لمُستخدمي آيفون في آب ستور ، ولمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل بعد تسجيل الدخول إلى حسابك في ChatGPT سواء استخدمت تطبيق الويب أو تطبيق الهاتف المحمول، ابدأ بمحادثة جديدة، ثم انقر فوق كلمة ChatGPT في الجهة العلوية وفعّل خيار (الدردشة المؤقتة) Temporary Chat . ستظهر شاشة الدردشة المؤقتة مع شرح لكيفية عمل هذه المزية، وسيصبح الشريط الجانبي الأيسر رماديًا؛ مما يشير إلى أن الدردشة لن تُحفظ في سجل المحادثات. لتعطيل وضع المحادثة المؤقتة، انقر فوق كلمة ChatGPT في الجهة العلوية وعطّل خيار الدردشة المؤقتة، وإذا كنت تستخدم تطبيق الهاتف المحمول، وترغب في الخروج من وضع المحادثة المؤقتة فابدأ بمحادثة جديدة وستخرج تلقائيًا من وضع المحادثة المؤقتة.

2- تعطيل مزية تدريب النماذج:

يمكنك أيضًا حماية خصوصيتك من خلال تعطيل مزية تدريب النماذج اللغوية الخاصة بشركة OpenAI. نظرًا إلى أنك ستظل قادرًا على الوصول إلى سجل الدردشة الخاص بك حتى بعد تعطيل هذه المزية، فهذا سيكون مفيدًا لك إذا كنت ترغب في مشاهدة المحادثات السابقة مع الحفاظ على خصوصية محادثاتك.

يمكنك إيقاف مزية تدريب النماذج باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى موقع ChatGPT، ثم انقر فوق رمز حسابك الشخصي في الجهة اليُمنى العُلوية، ثم اختر (الإعدادات) Settings . إذا كنت تستخدم تطبيق ChatGPT في هاتفك، فانقر فوق رمز القائمة الثلاثي الخطوط في الجهة اليُسرى العُلوية، ثم انقر فوق رمز حسابك الشخصي في الجهة السُفلية. في نافذة الإعدادات، اختر (عناصر التحكم في البيانات) Data Controls ، وعطّل خيار (تحسين النموذج للجميع) Improve the model for everyone . أغلق شاشة الإعدادات للعودة إلى الدردشة. يمكنك بعد ذلك استئناف محادثاتك مع روبوت ChatGPT ولن تستخدم شركة OpenAI محادثاتك لتدريب نماذجها اللغوية، وستظل محادثاتك متاحة في سجل المحادثات لتتمكن من العودة إليها في أي وقت.