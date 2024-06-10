شاومي تكشف عن السماعة اللاسلكية Redmi Buds 6S

أعلنت شركة شاومي إصدارًا جديدًا من سماعاتها اللاسلكية، وهي سماعة Redmi Buds 6S التي تتمتع بخاصية الإلغاء النشط للضوضاء في مقابل سعر رخيص.

وتتميز سماعات Redmi Buds 6S بدعم تقنية الصوت المكاني (Spatial Audio) التي توفر للعملاء تجربة استماع مميزة ثلاثية الأبعاد.

وتوفر السماعة علبة شحن صغيرة الحجم بتصميم مربع. ومع ذلك، توفر السماعة مع علبة الشحن عمر بطارية يصل إلى 33 ساعة من الاستخدام. وتتوفر السماعة بثلاثة ألوان، وهي الأبيض والأسود والأزرق.

وتستخدم سماعة Redmi Buds 6S محرك صوت كبيرًا مقاسه 14.2 ملم، وتزعم الشركة أن السماعة حاصلة على شهادة جودة الصوت العالي الدقة من NetEase Cloud Audio، وهي شركة صينية متخصصة في مجال الصوتيات، مما يؤكد قدرة السماعة على تقديم صوت نقي غني بالتفاصيل.

وتتمتع السماعة بميزة الإلغاء النشط للضوضاء عبر نمطين مختلفين، وتدعم السماعة إمكانية إجراء مكالمات واضحة بالاعتماد على ميكروفون ثنائي وتقنيات الذكاء الاصطناعي لإزالة ضوضاء الرياح من المكالمات وفقًا لما ذكرته الشركة.

وتتوافق ميزة الصوت المكاني (Spatial Audio) في سماعة Redmi Buds 6S مع إصدارات محددة من الهواتف الذكية مثل: سلسلة ريدمي K70 وشاومي 13 وشاومي 14.

وتدعم السماعة تخصيص الصوت والتأثيرات الصوتية عبر تطبيق شاومي الرسمي، كما يمكن ربطها بجهازين في وقت واحد.

ومن المقرر أن تطرح شاومي سماعتها الذكية الجديدة بسعر رخيص يبلغ 30 دولارًا أمريكيًا، ويُنتظر طرح السماعة في السوق الصينية والأسواق العالمية.