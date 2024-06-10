شاومي تطلق هاتفها الجديد POCO M6 4G

أعلنت شركة شاومي إطلاق هاتفها الذكي الجديد POCO M6 4G، وهو يُعد الجهاز الرابع في سلسلة M6 التي تضم أيضًا الإصدار الداعم لشبكات الجيل الخامس، بالإضافة إلى إصداري “برو”.

ويُعد POCO M6 4G نسخة مطابقة لهاتف Redmi 13 4G الذي أعلنته الشركة حديثًا، إذ تتبع الشركة إعادة إطلاق بعض منتجاتها بأسماء مختلفة.

ويعد هذا الهاتف خيارًا اقتصاديًا جيدًا؛ لأنه يتمتع بكاميرا أساسية بدقة قدرها 108 ميجابكسل، وشاشة بدقة قدرها Full HD، وبطارية سعتها 5030 ميلي أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة قدرها 33 واطًا.

وفيما يتعلق بالكاميرا الأساسية التي تبلغ دقتها 108 ميجابكسل، فهي توفر تقنية إدماج البكسلات (9 بكسلات في بكسل واحد) لإنتاج صورة واحدة بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وتزعم الشركة أن الكاميرا تتيح عمل تقريب حتى 3 مرات دون فقدان جودة الصورة.

وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي الهاتف على كاميرا “ماكرو” بدقة قدرها 2 ميجابكسل للتصوير من قرب، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 13 ميجابكسل يمكنها تصوير الفيديو بدقة تصل إلى 1080 بكسلًا مع 30 إطارًا في الثانية.

ويأتي الهاتف بشاشة من نوع LCD IPS قياسها 6.79 إنشات مع معدل تحديث قدره 90 هرتزًا، وسطوع يبلغ 550 شمعة بحد أقصى.

ويعمل هاتف POCO M6 4G بمعالج Helio G91 Ultra من ميدياتيك، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 8 جيجابايت، وسعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت.

ومن المقرر طرح هاتف POCO M6 4G بدايةً من شهر يونيو الجاري بسعر يبدأ من 130 دولارًا أمريكيًا.