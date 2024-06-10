سامسونج تسيطر على مبيعات الهواتف الذكية في أوروبا

استطاعت شركة سامسونج الاستحواذ على أكبر حصة سوقية في سوق الهواتف الذكية في الدول الأوروبية خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقًا لتقرير جديد نشرته مؤسسة “كاناليس” لأبحاث السوق.

ووفقًا للتقرير، فإن مبيعات سامسونج من الهواتف الذكية في أوروبا تجاوزت 12 مليون وحدة، مما منحها حصة سوقية بلغت 37%، أي أكثر من ثلث مبيعات الهواتف الذكية الإجمالية خلال الربع الأول من عام 2024.

وجاءت شركة آبل في المرتبة الثانية، إذ بلغت مبيعاتها 7.3 ملايين وحدة من هواتف آيفون، وحصلت على حصة سوقية نسبتها 22%، في حين جاءت شركة شاومي في المرتبة الثالثة، بمبيعات بلغت 5.4 ملايين وحدة، وحصة سوقية نسبتها 16%.

وجاءت شركتا موتورولا وهونر في المرتبة الرابعة والخامسة بحصة سوقية قدرها 6% و 3% على الترتيب.

ووفقًا لشركة كاناليس، فقد ساعدت سلسلة جالاكسي S24 سامسونج في تحقيق تلك النتائج الإيجابية، بفضل الحملات الترويجية التي ركزت بنحو أساسي على تقنيات الذكاء الاصطناعي المدمجة في تلك السلسلة، بالإضافة إلى عروض الشراء التي شجعت الكثير من المستهلكين على الشراء.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن سوق الهواتف الذكية في أوروبا شهدت تحسنًا طفيفًا مقارنة بالعام السابق. ومع ذلك، فإن نمو السوق يواجه عدة تحديات، منها التضخم الاقتصادي، وتباطؤ الابتكار في بعض القطاعات.

وأبرز التقرير أيضًا إظهار المستهلكين في أوروبا تفضيلًا متزايدًا للهواتف الذكية ذات المزايا المتقدمة، مثل الكاميرات العالية الجودة، والشاشات ذات الدقة العالية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي المدمجة.

ومن الجدير بالذكر أن هاتف آيفون 15 برو ماكس كان الهاتف الأكثر مبيعًا في أوروبا خلال الربع الأول من عام 2024 يليه هاتف آيفون 15 برو ثم هاتف جالاكسي S24 ألترا وهاتف جالاكسي A15.