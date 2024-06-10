آبل تمنع إتاحة متجر التطبيقات لمحاكي الحاسوب UTM

رفضت آبل طلبًا قدمه مطورو UTM، وهو محاكٍ عامٌ لنظام الحاسوب لأجهزة آيفون وآيباد، من أجل إدراج تطبيق UTM SE في متجر التطبيقات.

ويسمح لك تطبيق UTM بتشغيل الأجهزة الافتراضية عبر iOS، وهو يدعم ويندوز ولينكس وأنظمة تشغيل أخرى مع محاكاة معالجات x86-64 و ARM64 و RISC-V.

كما يدعم UTM برنامج التحويل البرمجي JIT، الأمر الذي تستهجنه الشركة المصنعة لأجهزة آيفون؛ لذلك قدم الفريق إصدار UTM SE، وهو إصدار بطيء دون JIT.

وبدأت آبل سابقًا بالسماح بالمحاكيات عبر متجر التطبيقات بعد أكثر من عقد من حظر مثل هذه البرامج.

وجرى إرسال التطبيق المفتوح المصدر UTM SE إلى المتجر، نظرًا إلى التغيير الأخير في القواعد الذي يسمح بمحاكاة منصات الألعاب القديمة، مثل Delta أو Folium.

ورفضت آبل تطبيق UTM SE، وقررت أن جهاز الحاسوب ليس منصة ألعاب. كما رفضت آبل إدراج تطبيق UTM SE في متاجر التطبيقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

وكما هو مكتوب في إرشادات مراجعة التطبيقات، تغطي القاعدة 4.7 التطبيقات المصغرة والألعاب المصغرة وألعاب البث وروبوتات الدردشة والمكونات الإضافية ومحاكيات الألعاب.

ويقول مطورو تطبيق UTM إن آبل رفضت توثيق التطبيق بسبب انتهاك القاعدة 4.7، كما هو مدرج في إرشادات مراجعة التوثيق.

ولا توافق صفحة إرشادات مراجعة التطبيق على ذلك. ولا توضح القاعدة 4.7 بصفتها جزءًا من إرشادات مراجعة التوثيق.

وفي حال تحديد خيار إظهار إرشادات مراجعة التوثيق فقط، فإن القاعدة 4.7 تظهر باللون الرمادي بصفتها غير قابلة للتطبيق.

وتواصلت آبل مع مطوري التطبيق وأوضحت أنها رفضت التوثيق بموجب القاعدة 2.5.2 وأن القاعدة 4.7 هي استثناء لا ينطبق إلا على تطبيقات متجر آب ستور.

وليس من الواضح إذا كان مراجعو آبل لتطبيق UTM SE مخطئين في قول إن التطبيق غير مناسب للتوزيع بواسطة متاجر التطبيقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

ونظرًا إلى أن التطبيقات الموزعة عبر iOS لا يمكنها استخدام JIT (بخلاف محركات المتصفح البديلة التي تحمل عنوانًا خاصًا)، فقد تعطلت وظائف المحاكيات التي تعمل من خلال UTM SE.

ولا يتقدم مطورو تطبيق UTM بالطعن في الحكم في الوقت الحالي، وكتبوا في تغريدة أن إصدار UTM SE هو تجربة دون المستوى ولا يستحق حدوث مشكلة من أجله؛ لأنه كان بطيئًا دون JIT.

ويظل UTM لنظام التشغيل iOS متاحًا باستخدام طرق التحميل الجانبية القديمة في السوق الرمادية للبرامج المفتوحة المصدر، مثل تجميع التطبيق وتثبيته يدويًا عبر Xcode.