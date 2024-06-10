آبل تكشف عن مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة في أجهزتها

كشفت شركة آبل عن مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تنوي إضافتها إلى أجهزتها قريبًا، وتطلق عليها اسم Apple Intelligence، مع وعود من الشركة بأن تجعلها على مستوى عالٍ من الأمان، وأكثر ارتباطًا بالمستخدمين.

وأشار تيم كوك، الرئيس التنفيذي للشركة، إلى أن الميزة الهامة في مزايا الذكاء الاصطناعي التي تقدمها الشركة هي “قدرتها على فهم المستخدم وارتباطها بسياقه الشخصي مثل نظامه اليومي وعلاقاته واتصالاته وغير ذلك”.

وقد روّجت الشركة للمزايا الجديدة على أنها جزء أساسي من أنظمة التشغيل المختلفة التابعة لها مثل iOS و macOS و VisionOS. وأكد كوك أن تلك المزايا الجديدة ستكون “قوية بما يكفي لمساعدة المستخدمين في أكثر الأمور أهمية لهم”، بالإضافة إلى كونها سهلة الاستخدام ومُدمجة بنحو عميق في تجربة المستخدم.

وأضاف كريج فيديريغي، نائب الرئيس الأول لهندسة البرمجيات، أن تلك المزايا “تعتمد على بيانات المستخدم الشخصية وسياقه الخاص”، وستستفيد هذه الميزة فعليًا من كافة البيانات الشخصية التي يدخلها المستخدمون في تطبيقات مثل التقويم والخرائط. ووفقًا للشركة، ستُنفذ الكثير من عمليات المعالجة المرتبطة بها محليًا في أجهزة المستخدم.

وتتضمن المزايا الجديدة تحديثات كبرى للمساعد الصوتي “سيري”، وتقول الشركة إن مزايا الذكاء الاصطناعي “متكاملة بنحو أعمق” فيها، ولم تعد سيري مجرد واجهة صوتية، إذ أضافت آبل أيضًا القدرة على كتابة الاستفسارات مباشرة، والحصول على الإجابات.

ومن خلال ميزة “App Intents”، ستتيح آبل إدماج المساعد الصوتي Siri بنحو أكبر في التطبيقات المختلفة، وستدعم أولًا التطبيقات الأصلية للشركة، ثم التطبيقات الخارجية لاحقًا.

وستدمج آبل مزايا Apple Intelligence في معظم تطبيقاتها، من أجل مساعدة المستخدمين في كتابة الرسائل داخل تطبيق البريد واستخدام الردود الذكية، وإمكانية إنشاء الرموز التعبيرية المخصصة بالذكاء الاصطناعي، وتوليد الصور من خلال ميزة “Image Playground” المدمجة في تطبيقات الرسائل وKeynote وPages وغيرها، بالإضافة إلى أداة “Image Wand” التي تتيح للمستخدمين تحديد النص لإنشاء صورة.

وستتيح آبل مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence في أحدث إصدارات أنظمة التشغيل الخاصة بها، مثل iOS 18 و iPadOS 18 و macOS Sequoia و visionOS 2، وستكون متاحة مجانًا مع تلك الأنظمة.

وستتوفر تلك المزايا الجديدة في هواتف آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس فقط، بالإضافة إلى أجهزة آيباد وماك المزودة بمعالج M1 فما أحدث، في حين لن تحصل إصدارات آيفون 15 العادية أو أي من الإصدارات السابقة على تلك المزايا.

وأعلنت آبل شراكة مع OpenAI لجلب قدرات ChatGPT إلى أجهزتها اعتمادًا على نموذج GPT-4o دون الحاجة إلى الاشتراك في حساب أو دفع رسوم، مع إمكانية الترقية إلى النسخة المميزة.