آبل تكشف رسميًا عن نظام iOS 18 لهواتف آيفون

أعلنت شركة آبل رسميًا نظام التشغيل الجديد iOS 18 لهواتف آيفون، إذ يأتي النظام الجديد بالعديد من المزايا التي تتيح للمستخدمين تخصيص النظام بنحو كبير.

وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل: “أنا متحمس؛ لأننا سنقدم قدرات جديدة وعميقة في مجال الذكاء الاصطناعي نأمل أن تلهم المطورين، وتبهج المستخدمين، وتجعل منصاتنا أكثر ذكاءً وفائدة من أي وقت مضى”.

وستتيح آبل مجموعة واسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي في أجهزتها تحت اسم Apple Intelligence، كما ستعمل على إدماج ChatGPT في تطبيقاتها ومنها المساعد الصوتي سيري.

ومن مزايا التخصيص الجديدة التي ذكرتها آبل، إمكانية ترتيب الأيقونات على شاشة الهاتف الرئيسية دون قيود، كما يمكن تخصيص الأيقونات بلون متدرج من اختيار المستخدم.

وحصل مركز التحكم أيضًا على تحديث، إذ لن يصبح محدودًا بالأزرار الموجودة في الصفحة الرئيسية له، بل يمكن السحب لأسفل لعرض مشغل الوسائط، والتحكم في المنزل، ويمكن أيضًا تعديل مركز التحكم مباشرةً من خلال النقر على زر التعديل في الزاوية.

وطرحت آبل مجموعة جديدة من واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة بمركز التحكم للمطورين، مما يعني أن المطورين سيكونون قادرين على إنشاء اختصارات لتطبيقاتهم في مركز التحكم وشاشة القفل، وبذلك يمكن للمستخدمين مثلًا وضع اختصار لتطبيق سناب شات على شاشة القفل بدلًا من زر الكاميرا.

ويمكن الآن إخفاء التطبيقات أو قفلها عبر خاصية تعرّف الوجه (Face ID) أو بصمة الإصبع (Touch ID) أو رمز المرور الخاص بهاتف آيفون.

وفيما يتعلق بتطبيق الرسائل، فيمكن الآن الرد على الرسائل بأي رمز تعبيري أو ملصق، وإرسال الرسائل في وقت لاحق محدد، وتنسيق الرسائل قبل إرسالها، كما أضافت آبل أيضًا دعم RCS في نظام iOS 18.

وفي تطبيق البريد الإلكتروني، أضافت آبل فئات جديدة، مثل العروض الترويجية والنشرات الإخبارية والعمليات المالية، وهناك أيضًا عرض جديد يلخص كافة رسائل البريد الإلكتروني المهمة، مثل معلومات رحلات الطيران وحجز الفنادق.

وحصل تطبيق محفظة آبل (Wallet) على مزايا جديدة، مثل النقر لدفع الأموال عن طريق وضع الهاتف بالقرب من هاتف الشخص الآخر اعتمادًا على خدمة Apple Cash.

وأضافت الشركة وضع الألعاب (Game Mode) إلى نظام iOS 18، وهو وضع خاص يعزز أداء هواتف آيفون عند تشغيل الألعاب، وقد كان هذا الوضع متاحًا فقط في نظام macOS.

وحدثت آبل واجهة تطبيق الصور بنحو كبير لتحسين تجربة استعراض الصور ومقاطع الفيديو وترتيبها، كما أضافت إمكانية إرسال الرسائل عبر الأقمار الصناعية في حالات الطوارئ.