آبل تعلن نظام التشغيل watchOS 11

أعلنت آبل خلال فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2024 في كوبرتينو watchOS 11، وهو نظام التشغيل المشغل لساعتها الذكية.

وتصل النسخة التجريبية العامة في وقت ما من الشهر المقبل.

وكما هو الحال في السنوات الماضية، من المتوقع طرح الإصدار العام النهائي في وقت ما هذا الخريف إلى جانب ساعات آبل الجديدة.

ويأتي كل إصدار من watchOS مزودًا بمزايا صحية جديدة، ويحصل المستخدمون هذا العام على وضع تدريب يأخذ بيانات ومقاييس شخصية لمعرفة مدى تأثير شدة التدريبات ومدتها في جسمك بمرور الوقت.

ويحصل تطبيق النشاط على قدرات جديدة، مثل Training Load، الذي يقيس شدة التمرين ومدته لمعرفة مدى تأثيره بمرور الوقت.

وباستخدام بيانات مثل معدل ضربات القلب والوتيرة، إلى جانب تفاصيلك الشخصية، مثل العمر والوزن، يحدد التطبيق تقييمًا لكل تمرين.

وفي ملخص ما بعد التمرين، يمكنك معرفة إذا كنت تتدرب أعلى من المتوسط ​​أم أقل منه.

ويعمل نظام watchOS 11 على تمكينك من أخذ يوم راحة مع حلقات نشاطك دون فقدان أي سلسلة مهمة.

وفي الماضي، حتى لو اضطررت إلى أخذ يوم إجازة بسبب مرض أو عامل آخر خارج عن إرادتك، فإنك تفقد سلسلة إكمال حلقة النشاط.

ويمكنك الآن الضغط على زر الإيقاف المؤقت في حلقات النشاط. وتستطيع أيضًا تعديل أهداف حلقة النشاط بناءً على يوم الأسبوع.

وتوفر آبل تطبيق Vitals الجديد الذي يمنحك نظرة سريعة على المقاييس الصحية المهمة، ومزايا جديدة لتتبع الدورة الشهرية للحمل التي قد تظهر لك عمر الحمل والبيانات الصحية المتعلقة بمدة الحمل، مثل ارتفاع معدل ضربات القلب.

ويمنحك Vitals طريقة جديدة تمامًا لعرض بياناتك الصحية واتخاذ قرارات مهمة بخصوص صحتك ولياقتك البدنية.

ويسلط التطبيق الضوء أيضًا على الحالات التي تكون فيها بعض المقاييس، مثل معدل ضربات القلب، خارج نطاقك المعتاد.

ويستخدم التطبيق مستشعرات الساعة الذكية بالإضافة إلى بيانات من دراسة القلب والحركة لتتبع التغييرات بمرور الوقت وإعطائك تنبيهًا عندما تبدو الأمور خارج نطاقها الطبيعي.

ومع نظام التشغيل watchOS 11، تتوفر ميزة Live Activities عبر الساعة الذكية. وتوجد أيضًا مزايا أمان جديدة.

وفي حال كنت تمارس رياضة الجري في وقت متأخر من الليل، فإن بإمكان الأصدقاء مراقبتك، ويحدث هذا تلقائيًا للتدريبات. ويشبه هذا مزايا الأمان التي قدمتها Pixel Watch 2 في العام الماضي.

وتتضمن التحديثات الأخرى معلومات إضافية بخصوص Smart Stack التي تحتوي قائمة متجددة من عناصر واجهة المستخدم النشطة والتي يمكنك الوصول إليها عن طريق التمرير إلى الجهة العلوية من الجهة السفلية للشاشة.

وتتضمن Smart Stack الآن أدوات حساسة للوقت، مثل تنبيهات هطول الأمطار قبل هطول الأمطار أو أداة الترجمة عند السفر.

ويعرض نظام watchOS 11 الآن الترجمة أو أداة الطقس عندما يعتقد أنك في حاجة إليها. كما يعمل نظام watchOS 11 على جعل التطبيقات المصغرة تفاعلية، إذ يمكنها تقديم إجراءات مفيدة بنقرة واحدة فقط.

ولم يكن هناك العديد من واجهات المراقبة الجديدة هذا العام، وركزت آبل بدلًا من ذلك على واجهة الساعة Photos المعاد تصميمها للتحقق من أنها تعرض دائمًا الصور الفضلى دون مطالبتك بالعثور على تلك الصور. وتستخدم آبل الآن ذكاء watchOS لتقديم الصور الفضلى.