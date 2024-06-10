آبل تعلن نظام التشغيل VisionOS 2

أعلنت آبل خلال فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2024 في كوبرتينو تحديثات لنظام التشغيل VisionOS المشغل لنظارة الواقع المختلط فيجين برو Vision Pro.

ويهدف الإصدار الثاني من نظام التشغيل إلى جلب الكثير من المزايا التي ظل المستخدمون يطلبونها منذ إطلاقه.

ويجلب VisionOS 2 تحسينات في الإنتاجية وتجارب غامرة جديدة، كما تصفها الشركة. ويتضمن نظام التشغيل تغييرات على نظام الإيماءات لتسهيل الوصول إلى الإجراءات السريعة.

ويستطيع تطبيق الصور تجميع الصور المكانية تلقائيًا من مكتبة الصور الثنائية الأبعاد، ويتيح لك VisionOS 2 تحويل الصور العادية إلى صور مكانية والاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا التعلم الآلي لتحويل الصور إلى تجارب تفاعلية.

وتسمح لك آبل الآن بالضغط على زر ضمن تطبيق الصور من أجل إنشاء صور مكانية باستخدام صور قديمة ليست مكانية.

ويوجد خيار تنقل جديد، إذ يتيح لك VisionOS 2 التبديل إلى الشاشة الرئيسية بمجرد النقر أو تحريك يدك من أجل سحب مركز التحكم إلى الجهة العلوية مع إمكانية الوصول إلى الإشعارات والاختصارات والمزيد.

وأضافت آبل دعم القطار إلى ميزة وضع السفر في فيجين برو. وتستطيع فيجين برو الآن الاقتران مع أجهزة الفأرة أول مرة.

وعززت الشركة وضع المستخدم الضيف، وتوجد مزايا جديدة في العديد من تطبيقات النظام الرئيسية، مثل سفاري.

وتقول آبل إنها توفر في وقت لاحق من هذا العام ترقية لميزة العرض الظاهري في ماك من أجل توفير دقة كبرى وجودة فضلى لقدرة العرض الافتراضية لنظام ماك، مما يتيح لمستخدمي فيجين برو رؤية المحتوى عبر جهاز ماك متصل ضمن عرض غامر لسطح المكتب.

وتقول الشركة إن هذا التحديث يقدم يعادل شاشتين بدقة قدرها 4K مع خيار عرض افتراضي جديد فائق الاتساع.

كما يسهل VisionOS 2 على المطورين إنشاء تطبيقات لجهاز فيجين برو، الذي تقول آبل إنه يحتوي نحو 2000 تطبيق حتى الآن.

وتوفر آبل واجهات برمجة التطبيقات الحجمية الجديدة التي تسمح بتشغيل تطبيقين في وقت واحد، إلى جانب طرح مجموعة أدوات تطوير جديدة تسمى TableTopKit للألعاب وواجهات برمجة التطبيقات الجديدة للمؤسسات

وفي سياق متصل، أعلنت الشركة حصول Apple Immersive Video، وهو تنسيق فيديو بزاوية قدرها 180 درجة وبدقة قدرها 8K لجهاز فيجين برو، على شركاء جدد.

ويأتي VisionOS 2 إلى فيجين برو بصفته تحديثًا مجانيًا في وقت لاحق من هذا العام.