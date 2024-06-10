آبل تعتزم توسيع نطاق النمط الداكن

تخطط آبل لدعم وضع “النمط الداكن Dark Mode” في شاشة التطبيقات الرئيسية في هواتف آيفون مع نظام iOS 18 القادم، وفقًا لما ذكره موقع MacRumors نقلًا عن مصادر مطلعة في الشركة.

وعند تفعيل “النمط الداكن”، ستظهر أيقونات التطبيقات في شاشة التطبيقات الرئيسية بلون داكن في iOS 18.

ومن المتوقع أن تكون أيقونات التطبيقات الافتراضية من آبل داعمة لهذا التغيير الجديد، لكن لا يُعرف إن كانت ستدعمه أيضًا أيقونات التطبيقات الخارجية.

ومع ذلك، يتوافق هذا التقرير مع ما نشرته بلومبرغ سابقًا بشأن السماح للمستخدمين بتغيير ألوان التطبيقات، وكذلك إمكانية التحكم في موضع التطبيقات في الشاشة الرئيسية.

ومن الجدير بالذكر أن آبل قدمت “النمط الداكن Dark Mode” أول مرة في هواتف آيفون مع إصدار iOS 13 في عام 2019.

وتصف آبل ذلك الوضع بأنه “إعداد عام للنظام يستخدم لوحة ألوان داكنة، لتوفير تجربة مشاهدة مريحة تتناسب مع البيئات ذات الإضاءة المنخفضة”.

ويتوفر “النمط الداكن” عبر النظام كاملًا، وهو يغيّر لون إعدادات الهاتف والتطبيقات المدمجة إلى ألوان داكنة في كافة الشاشات والقوائم، مما يعزز التباين لجعل المحتوى بارزًا على الخلفيات الداكنة.

ويمكن للمستخدمين تفعيل “النمط الداكن” في هواتف آيفون من خلال الذهاب إلى إعدادات العرض والسطوع، مع إمكانية جدولته للتشغيل أو الإيقاف تلقائيًا في وقت محدد، كما يمكن للمطورين إدماجه في تطبيقاتهم.

ومن المقرر أن تعلن الشركة رسميًا نظام iOS 18 الجديد، بالإضافة إلى أنظمة التشغيل الأخرى التابعة لها خلال مؤتمر المطورين WWDC 2024.