آبل تعتزم تأمين التطبيقات بتقنية Face ID في iOS 18

تخطط آبل لتقديم ميزة أمنية جديدة تتيح للمستخدمين تأمين التطبيقات من خلال خاصية تعرّف الوجه في نظام iOS 18 القادم، وفقًا لتقرير جديد نشره موقع MacRumors المتخصص في شؤون الشركة نقلًا عن مصادر مطلعة.

وستمنح تلك الميزة المستخدمين خيار قفل التطبيقات المدمجة في آيفون مثل البريد والرسائل والملاحظات والهاتف والصور وسفاري والإعدادات وغيرها من التطبيقات.

وستعمل تلك الميزة على توفير طبقة إضافية من الخصوصية والأمان، إذ سيتطلب فتح التطبيقات تأكيد الهوية من خلال تقنية تعرّف الوجه Face ID في هواتف آيفون.

ومن المحتمل أيضًا أن تعمل الميزة مع خاصية تعرّف بصمات الأصابع Touch ID أو رمز المرور الخاص بهواتف آيفون.

ولم يُذكر إذا كانت الميزة ستعمل مع التطبيقات الخارجية من متجر آب ستور، لكنها على الأرجح ستكون داعمة لتلك الميزة الجديدة بعد تعديلات يجريها المطورون في تطبيقاتهم.

وتجدر الإشارة إلى أن آبل تتيح بالفعل قفل محتوى معين داحل التطبيقات باستخدام خاصيتي Face ID و Touch ID ورمز المرور، مثل الملاحظات في تطبيق الملاحظات، وألبومات الصور المحذوفة والمخفية في تطبيق الصور.

وسترفع الميزة المنتظرة في نظام iOS 18 مستوى الأمان عبر تمكين تأمين التطبيقات كاملةً، حتى إذا كان الهاتف غير نفسه غير مؤمّن.

ويعتمد مستخدمو آيفون بالفعل على بعض الطرق لقفل التطبيقات باستخدام خاصية “مدة استخدام الجهاز” أو “الاختصارات”، لكن تلك الطرق لن تكون ذات فائدة مع توفر طريقة جديدة سهلة الاستخدام لتأمين التطبيقات بنحو مباشر.

وستكشف آبل عن نظام iOS 18 خلال الكلمة الرئيسية في مؤتمر المطورين السنوي WWDC 2024، ومن المتوقع أن تُتاح النسخة التجريبية الأولى من النظام للمطورين مباشرةً بعد الكلمة الرئيسية، على أن يتوفر النظام لكافة المستخدمين في وقت لاحق من العام الجاري.