مستشفى صحة الافتراضي يسخر أحدث التقنيات لخدمة ضيوف الرحمن

أعلنت وزارة الصحة السعودية مشاركة مستشفى صحة الافتراضي في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج لهذا العام، عبر تقديم عدد من خدمات الرعاية الصحية الافتراضية.

ويهدف المستشفى من خلال هذه المشاركة إلى توفير أحدث التقنيات الطبية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وذلك وفقًا لأعلى معايير الجودة المتبعة عالميًا.

مجموعة واسعة من الخدمات الطبية:

أكدت وزارة الصحة أن المستشفى على أتم الاستعداد لتوفير طواقم طبية متخصصة تعمل على مدار الساعة، لتقديم مجموعة واسعة من الخدمات الطبية الافتراضية، تشمل: تطبيب السكتات الدماغية عن بُعد، والعناية الحرجة عن بُعد، ومراقبة مرضى القلب عن بُعد باستخدام أجهزة مراقبة يرتديها المريض، وكتابة تقارير الأشعة عن بُعد مع الاستعانة بالذكاء الاصطناعي، وتقديم الاستشارات التخصصية للمنشآت الصحية، بالإضافة إلى خدمات الفريق الافتراضي للمساندة الطبية في الطوارئ والكوارث.

وأشارت الوزارة إلى أن المستشفى يُقدم دعمًا ومساندة لجميع المستشفيات والمراكز الصحية المرتبطة به في المدينة المنورة ومكة المكرمة، وكذلك في مطار الملك خالد الدولي في جدة، إضافةً إلى الخدمات التي يُقدمها من خلال الرقم الموحد 937، أو تطبيق صحتي.

خطوات استعراض لقاحاتك للحج عبر تطبيق صحتي.#لبيكم #يسر_وطمأنينة — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) June 6, 2024

كفاءة التقنيات الحديثة:

أثبتت التقنيات الحديثة التي يستخدمها مستشفى صحة الافتراضي في خدمة ضيوف الرحمن كفاءتها وفعاليتها في سرعة التدخل الطبي ودقة تشخيص الأمراض، مما يتيح اتخاذ القرار الطبي السليم في الوقت المناسب، وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة بكفاءة وفعالية.

وتأتي هذه الجهود ضمن حرص وزارة الصحة للاستفادة من أحدث التقنيات الطبية؛ بهدف تحسين الجودة ورفع كفاءة الأداء في مرافق الرعاية الصحية، خدمةً لحجاج بيت الله الحرام، وتحقيقًا لمستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ورؤية المملكة 2030.