مزايا جديدة قادمة إلى سماعات AirPods في نظام iOS 18

سينطلق مؤتمر المطورين WWDC 2024 غدًا وستعلن خلاله آبل التحديثات الجديدة في أنظمة تشغيل أجهزتها، وأبرزها: نظام iOS 18 الذي سيكون التحديث الأكبر والأهم لهواتف آيفون، وسيتضمن مجموعة واسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة استخدام هواتف آيفون الجديدة، كما سيتضمن بعض المزايا الخاصة بسماعات AirPods.

في العام الماضي، قدّم نظام التشغيل iOS 17 العديد من المزايا الجديدة لسماعات AirPods، فما الذي يتضمنه نظام التشغيل iOS 18؟

إليك أهم المزايا الجديدة القادمة إلى سماعات AirPods في نظام iOS 18:

أولًا: ما المزايا الجديدة التي حصلت عليها سماعات AirPods في نظام iOS 17؟

في العام الماضي، حصل طراز AirPods Pro 2 على عدة ترقيات في نظام التشغيل iOS 17. فقد حصل على المزايا الخمسة التالية:

الصوت التكيفي ( Adaptive Audio).

الوعي بالمحادثة ( Conversation Awareness).

مستوى الصوت الشخصي (Personalized Volume).

كتم الصوت أو إلغاء كتم الصوت (Mute or Unmute).

مزية التبديل التلقائي المُحسّنة (Automatic Switching).

والمزايا التي وصلت إلى جميع طرز AirPods الأخرى غير AirPods Pro 2 هي: مزية كتم الصوت أو إلغاء كتم الصوت، ومزية التبديل التلقائي المُحسنة.

قد لا تتلقى سماعات AirPods مجموعة كبيرة من المزايا الجديدة في iOS 18، ولكن التحديث الجديد سيتضمن بعض التحسينات.

ثانيًا: ما المزايا الجديدة القادمة إلى سماعات AirPods في iOS 18؟

في تقرير يوضح كل ما يمكن توقعه في مؤتمر WWDC 2024، تحدث مارك جورمان عن بعض المزايا القادمة إلى AirPods في iOS 18، وأشار إلى أن سماعات AirPods ستدعم مزية اختبار السمع (hearing test) الجديدة من آبل، وستحصل سماعات الأذن أيضًا على مزية المساعدة السمعية (hearing aid)، وستصل هذه المزايا الجديدة إلى العديد من الطرز الجديدة من AirPods التي ستأتي في وقت لاحق من هذا العام.

هذه ليست بالضرورة التحسينات الوحيدة التي ستضيفها شركة آبل إلى سماعاتها، لكن هذه المزايا هي المُتوقعة حتى الآن. ومع أن التفاصيل الخاصة بهذه المزايا قليلة، فمن المُتوقع أن تقترن مزية المساعدة السمعية مع مزية اختبار السمع لفهم الاحتياجات السمعية لكل مستخدم بدقة، ومساعدة المستخدمين في السمع بطريقة فضلى.

كتب جورمان سابقًا عن كيفية عمل مزية اختبار السمع، فقد أشار إلى أن شركة آبل تعمل على مزية جديدة لاختبار السمع تعتمد على تشغيل نغمات وأصوات مختلفة للسماح لأجهزة AirPods بتحديد مدى قدرة الشخص على السمع. والفكرة هي مساعدة المستخدمين في فحص مشاكل السمع، على غرار الطريقة التي يتحقق بها تطبيق Apple Watch ECG من مشاكل القلب.

ويشير جورمان إلى أن مزية المساعدة السمعية قد تصل في وقت لاحق من العام، ومن المُتوقع أن يكون ذلك بالتزامن مع إطلاق AirPods 4 و AirPods Max 2.