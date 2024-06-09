كيفية ربط حساب جوجل درايف بروبوت ChatGPT لتسهيل إدارة الملفات

يتعامل العديد من الأشخاص مع مجموعة واسعة من المستندات المخزنة في جوجل درايف، وقد يساعد ChatGPT في تسهيل التعامل معها، والوصول إليها لتلخيصها واستخراج المعلومات منها؛ إذ يمكنك ربط حسابك في جوجل درايف بروبوت ChatGPT؛ مما يسهل الوصول إلى جميع الملفات في أثناء إجراء محادثات مع ChatGPT.

إن القدرة على إضافة ملفات إلى ChatGPT ليست جديدة؛ إذ يمكن للمستخدمين دائمًا إضافة الملفات المخزنة في حواسيبهم، ولكن هذه العملية تعني أنه عليك تنزيل الملف في حاسوبك، ثم إعادة تحميله إلى روبوت الدردشة. يُلغي التكامل مع جوجل درايف هذه الخطوة، ويسهل التعامل مع المستندات وجداول البيانات المخزنة في خدمة التخزين السحابي.

كيفية ربط حساب جوجل درايف بروبوت ChatGPT:

يمكنك ربط حسابك في جوجل درايف بروبوت ChatGPT لتسهيل الوصول إلى ملفاتك المخزنة في خدمة التخزين السحابي وطرح أسئلة عنها بالطريقة التالية:

انتقل إلى موقع الويب الخاص بروبوت ChatGPT وسجّل الدخول إلى حسابك، ثم انقر فوق زر (محادثة جديدة) New Chat . بعد فتح نافذة الدردشة الجديدة، انقر فوق أيقونة مشبك الورق في الزاوية اليسرى السفلية. وستُعرض أمامك خيارات متعددة. اختر (الاتصال بحساب جوجل درايف) Connect to Google Drive. سيسمح لك ذلك بربط حساب Google Drive الخاص بك مباشرة بروبوت ChatGPT؛ مما يتيح الوصول إلى ملفاتك بسهولة. أدخل معلومات حسابك، ثم امنح الإذن بالارتباط بحسابك في Google Drive؛ إذ ستظهر نافذة لطلب موافقتك على ربط الخدمتين. انقر فوق (تأكيد) Confirm . بعد الموافقة، سيرتبط حسابك في Google Drive مع ChatGPT؛ مما يسمح لك بالوصول بسهولة إلى ملفاتك وإدارتها. يمكنك اختيار أي من الملفات المخزنة في حسابك وإضافتها إلى المحادثة، ثم يمكنك طلب تلخيصها أو طرح أي أسئلة حولها.

لست بحاجة إلى الاشتراك بإصدار ChatGPT Plus لتجربة بعض المزايا المتقدمة المفيدة مثل مزية ربط حسابك في جوجل درايف بروبوت ChatGPT، فقد وصلت العديد من المزايا المتميزة إلى الإصدار المجاني. على سبيل المثال: أصبح نموذج ChatGPT-4o متاحًا لمُستخدمي الإصدار المجاني؛ مما يسمح لهم باستخدام مزية (الرؤية) vision لتحليل الصور واستخراج المعلومات منها وغير ذلك من المزايا.