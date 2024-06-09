أبرز منصات الذكاء الاصطناعي لإنشاء الدورات التدريبية عبر الإنترنت

تمتاز المنصات الخاصة بإنشاء الدورات التدريبية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بدورها في تسهيل عملية تصميم وتطوير ونشر المحتوى التعليمي الجذاب. وتساعد هذه المنصات المعلمين ورجال الأعمال والشركات في إنشاء الدورات التدريبية عبر الإنترنت بسهولة وبطريقة احترافية وتساعدهم في توفير الكثير من الوقت والجهد.

في هذا المقال، سنذكر 5 من أفضل منصات الذكاء الاصطناعي لإنشاء الدورات التدريبية والتعليمية التفاعلية والجذابة.

1- منصة LearnWorlds:

LearnWorlds هي منصة شاملة لإنشاء الدورات التدريبية عبر الإنترنت وتتضمن واجهة سهلة الاستخدام ومزايا قوية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتسهيل عملية إنشاء الدورات التعليمية التفاعلية والجذابة.

تسمح منصة LearnWorlds للمستخدمين بتصميم دوراتهم التدريبية وتخصيصها بسهولة. وتدعم المنصة أنواعًا مختلفة من المحتوى، مثل: مقاطع الفيديو والاختبارات والموارد التعليمية القابلة للتنزيل؛ مما يتيح لمنشئي الدورات التدريبية تقديم مواد تعليمية متنوعة وتفاعلية.

بالإضافة إلى ذلك، تتضمن LearnWorlds أداة متقدمة لتحرير مقاطع الفيديو لتصبح تفاعلية؛ مما يسمح للمعلمين بتعزيز محتوى الفيديو الخاص بهم من خلال إضافة عناصر قابلة للنقر يمكن للمتعلم التفاعل معها؛ مما يعزز تجربة التعلم.

2- منصة Coursebox:

Coursebox هي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعزز طريقة إنشاء الدورات التدريبية عبر الإنترنت وتقديمها. ومن خلال مزايا الذكاء الاصطناعي، تُسهل Coursebox عملية إنشاء الدورة التدريبية، وتمكين المعلمين ومنشئي المحتوى من تصميم محتوى تعليمي إلكتروني عالي الجودة بكفاءة.

ومن المزايا البارزة الرئيسية في Coursebox مصمم الدورات المدعوم بالذكاء الاصطناعي (AI Course Designer)، الذي يمكنه توليد تصميم مناسب لعرض محتوى الدورة التدريبية، ويُنشئ مسودة لمحتوى الدورة بناءً على الموضوعات المقدمة. تقلل هذه المزية بنحو كبير من الوقت والجهد اللازمين لتصميم كيفية عرض محتوى الدورة؛ مما يسمح للمبدعين بالتركيز في صقل المحتوى وتخصيصه. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن منصة Coursebox أداة ذكاء اصطناعي لتوليد الاختبارات والتقييمات يمكنها إنشاء تقييمات تفاعلية بناءً على محتوى الدورة التدريبية.

3- منصة Heights AI:

Heights AI هي منصة تعمل بالذكاء الاصطناعي وتوفر حلًا شاملًا لإنشاء الدورات التدريبية عبر الإنترنت. ومن خلال مزايا الذكاء الاصطناعي، تعمل Heights AI كمساعد ذكي، وتُساعد منشئي الدورات في إنشاء دورات تعليمية جذابة وفعالة عبر الإنترنت.

ومن أبرز المزايا المتوفرة في Heights AI قدرتها على إنشاء مسودات الدورة بناءً على عنوان أو موضوع محدد؛ إذ تحلل خوارزميات الذكاء الاصطناعي المدخلات، ثم تُنشئ مخطط الدورة. وهذا يُسهل عملية إنشاء الدورة التدريبية؛ مما يسمح للمعلمين ورجال الأعمال بالتركيز في صقل المحتوى وتخصيصه.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم منصة Heights AI أداة دردشة مدعومة بمزايا ChatGPT؛ مما يوفر لمنشئي الدورة إجابات فورية وتعليقات وإرشادات، كما لو كان لديهم مدرب شخصي متاح طوال الوقت. تعزز هذه المزية تجربة المستخدم وتضمن حصول المبدعين على الدعم الذي يحتاجون إليه لتطوير دورات تعليمية عالية الجودة. بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة أدوات تحرير مدعومة بالذكاء الاصطناعي؛ مما يمكّن المستخدمين من تحسين دوراتهم بسهولة.

4- منصة Lectora:

تقدم منصة الذكاء الاصطناعي Lectora حلًا شاملًا لمصممي البرامج التعليمية والدورات التدريبية؛ مما يُمكّنهم من تطوير محتوى تعليمي جذاب ويمكن الوصول إليه بسهولة.

تتضمن هذه المنصة مزية تسمح للمبدعين بتصميم دورات تتكيف تلقائيًا مع الأجهزة المختلفة؛ مما يضمن توفير تجارب مشاهدة مثالية عبر الحواسيب المكتبية والشخصية والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية. وهذه المزية تساعد المستخدم في الوصول بسلاسة إلى محتوى الدورة التدريبية من أي جهاز.

بالإضافة إلى ذلك، توفر منصة Lectora أدوات لجعل الدورات التدريبية مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، كما تدعم هذه المنصة مزايا تعاونية لتمكين الفرق من العمل معًا بسلاسة في أثناء إنشاء الدورات التدريبية، وتسهيل عملية التطوير وتعزيز العمل الجماعي الفعال.

5- منصة Courseau:

Courseau هي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تُسهل إنشاء الدورات التدريبية العالية الجودة عبر الإنترنت. من خلال الاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة، تُمكّن Courseau المعلمين والخبراء من تحويل معرفتهم إلى تجارب تعليمية إلكترونية منظمة وتفاعلية بسهولة.

ومن المزايا البارزة لمنصة Courseau قدرتها على تحويل مجموعة متنوعة من تنسيقات المحتوى، مثل: الملاحظات الصوتية والكتب ومقاطع الفيديو وملفات PDF والروابط، إلى دورات تدريبية عبر الإنترنت. وتحلل خوارزميات الذكاء الاصطناعي للمنصة مصادر المعلومات الخاصة بالدورة وتُنشئ مسودة الدورة تلقائيًا.

بالإضافة إلى ذلك، تتضمن Courseau واجهة سهلة الاستخدام؛ مما يساعد المستخدمين في إنشاء الدورات دون خبرة في تصميم الدورات التعليمية عبر الإنترنت. وتسمح هذه المنصة بتخصيص وتحرير المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي؛ مما يتيح لمنشئي الدورات التدريبية تخصيص دروسهم، وإدماج علامتهم التجارية الخاصة بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، تُولّد Courseau عددًا غير محدود من الاختبارات بناءً على محتوى الدورة؛ مما يعزز تجربة التعلم ويجعلها أكثر جاذبية للطلاب.